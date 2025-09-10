"Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój" - taki alert w środę o poranku rozesłano do mieszkańców województwa podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego.

Rosyjskie drony nad Polską: Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

W nocy z 9 na 10 września doszło do poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem Polski. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Obiekty zostały zestrzelone. To pierwsza taka sytuacja od początku wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało - "w związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP" - pilny alert RCB do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia, Podlasia i - choć kilkadziesiąt minut później - Małopolski .

,,Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój" - brzmi komunikat.