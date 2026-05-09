Około 300 strażaków wciąż prowadzi działania w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od kilku dni trwa dogaszanie pogorzeliska po jednym z największych pożarów lasu w ostatnich latach. Ogień objął około 300 hektarów lasu, a akcja gaśnicza prowadzona jest na obszarze aż 1000 hektarów. W akcji wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie, a także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Niestety, podczas walki z żywiołem doszło do tragicznego wypadku - zginął pilot samolotu gaśniczego.

Akcja dogaszania pożaru lasu w pow. biłgorajskim w miejscowości Osuchy / Wojtek Jargiło / PAP

We wtorek w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł pożar, który w błyskawicznym tempie objął około 300 hektarów lasu. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, obejmując nie tylko powierzchnię, ale także głębokie warstwy torfu. Działania gaśnicze prowadzone są na obszarze aż 1000 hektarów, co czyni tę akcję jedną z największych w regionie w ostatnich latach.

Strażacy walczą z ukrytym zagrożeniem

Dogaszanie pogorzeliska to niezwykle trudne zadanie. Strażacy metr po metrze sprawdzają teren, zrywają ściółkę i przelewają ją wodą, aby wyeliminować wszystkie zarzewia ognia. Szczególnie niebezpieczne są miejsca, gdzie pod ściółką i w korzeniach drzew utrzymuje się wysoka temperatura. Tereny torfowe sprzyjają utrzymywaniu się ognia pod powierzchnią, co wymaga ogromnej precyzji i zaangażowania ze strony służb ratowniczych.

W akcji gaśniczej wykorzystywane są drony wyposażone w systemy termowizyjne, które pomagają lokalizować miejsca o podwyższonej temperaturze. Dzięki temu strażacy mogą szybko reagować na pojawiające się ogniska pożaru, nawet w trudno dostępnych miejscach. Planowane jest również użycie śmigłowców do zrzutów wody, szczególnie tam, gdzie dotarcie pieszo lub pojazdami jest niemożliwe.

Tragiczny wypadek podczas akcji

W trakcie walki z żywiołem doszło do tragicznego wypadku. We wtorek wieczorem rozbił się samolot gaśniczy Dromader . Niestety, pilot maszyny, 65-letni mężczyzna, poniósł śmierć na miejscu. Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku.

Puszcza Solska - skarb przyrody pod ochroną

Puszcza Solska to jeden z najważniejszych kompleksów leśnych w Polsce. Rozciąga się na obszarze Kotliny Sandomierskiej i Roztocza, a jej drzewostany tworzą głównie sosny. W obrębie puszczy znajdują się liczne rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz obszary objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000.