9 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Europy – święto upamiętniające początek procesu integracji europejskiej. To wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie o wspólnych wartościach, które łączą miliony mieszkańców naszego kontynentu i o drodze, jaką przebyła Europa od czasów powojennych do współczesności.

9 maja to Dzień Europy - święto upamiętniające Deklarację Schumana z 1950 roku, która dała początek integracji europejskiej.

Inicjatywa Roberta Schumana po II wojnie światowej zapoczątkowała trwały pokój i współpracę między krajami, zwłaszcza Francją i Niemcami.

W 2026 roku obchodzimy 40-lecie oficjalnego ustanowienia Dnia Europy oraz symboli UE - flagi i hymnu.

W całej Polsce i Europie zaplanowano wydarzenia edukacyjne, koncerty i debaty, by lepiej poznać Unię i jej znaczenie.

Kiedy przypada Dzień Europy?

Dzień Europy obchodzony jest każdego roku 9 maja. To data, która na stałe wpisała się w kalendarz europejskich świąt, upamiętniając kluczowe wydarzenie sprzed 76 lat - ogłoszenie Deklaracji Schumana. Właśnie tego dnia w 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych, Robert Schuman, przedstawił wizjonerski plan, który zapoczątkował proces integracji europejskiej i doprowadził do powstania Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie.

Deklaracja Schumana - początek nowej Europy

To, co wydarzyło się 9 maja 1950 roku, uznawane jest za moment przełomowy w historii Europy. W obliczu tragicznych doświadczeń II wojny światowej Robert Schuman zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jego inicjatywa miała na celu nie tylko odbudowę kontynentu, ale przede wszystkim zapewnienie trwałego pokoju poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej i politycznej pomiędzy dawnymi przeciwnikami, przede wszystkim Francją i Niemcami.

Deklaracja Schumana stała się fundamentem dla kolejnych etapów integracji europejskiej. Dzięki niej powstała Unia Europejska, która przez kolejne dekady rozrastała się, przyciągając kolejne państwa gotowe współtworzyć wspólnotę opartą na wartościach demokracji, wolności i solidarności.

Dzień Europy - wspólne święto wszystkich Europejczyków

Obchody Dnia Europy w 2026 roku będą miały wyjątkowy charakter. W całej Polsce, jak i w innych krajach europejskich, zaplanowano liczne wydarzenia: debaty, spotkania, koncerty, pikniki rodzinne oraz edukacyjne inicjatywy. To doskonała okazja, by lepiej poznać funkcjonowanie Unii Europejskiej, zrozumieć jej znaczenie w codziennym życiu i docenić możliwości, jakie daje przynależność do tej wspólnoty.

Dla Polski, która współtworzy Unię już od 22 lat, Dzień Europy to także okazja do refleksji nad własnym wkładem w budowanie europejskiej jedności i odpowiedzialnością za jej przyszłość.

Tegoroczne obchody nabierają szczególnego znaczenia również z innego powodu - mija dokładnie 40 lat od ustanowienia Dnia Europy jako oficjalnego święta oraz wprowadzenia oficjalnych symboli unijnych: flagi i hymnu. To także 40. rocznica przystąpienia Hiszpanii i Portugalii do wspólnoty.

Symbole wspólnej Europy

Flaga europejska

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Europy jest niebieska flaga z dwunastoma złotymi gwiazdami ułożonymi w okrąg. Gwiazdy te, niezależnie od liczby państw członkowskich, symbolizują jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy. Flaga stała się nie tylko godłem instytucji unijnych, ale przede wszystkim znakiem wspólnej tożsamości Europejczyków.

Hymn europejski

Drugim ważnym symbolem jest hymn europejski - fragment IX Symfonii Ludwiga van Beethovena do słów "Ody do radości" Friedricha Schillera. Hymn ten, pozbawiony słów, w uniwersalnym języku muzyki wyraża ideały wolności, pokoju i solidarności. Jest on odgrywany podczas najważniejszych uroczystości i wydarzeń o charakterze europejskim, podkreślając wspólne wartości i jedność państw członkowskich.

Dlaczego warto świętować Dzień Europy?

Dzień Europy to nie tylko symboliczna rocznica. To moment, w którym Europejczycy mogą przypomnieć sobie o wartościach, które stoją u podstaw wspólnoty: poszanowaniu praw człowieka, demokracji, solidarności i współpracy ponad granicami. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak kryzysy polityczne, gospodarcze czy zagrożenia dla bezpieczeństwa, przypomnienie o tych wartościach jest szczególnie ważne.

Obchody Dnia Europy pomagają także zrozumieć, jak Unia Europejska funkcjonuje na co dzień i jak dba o interesy swoich obywateli. To także okazja do pokazania, że przyszłość Europy leży w rękach wszystkich jej mieszkańców, niezależnie od narodowości czy miejsca zamieszkania.