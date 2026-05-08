​Na anonimowych profilach w mediach społecznościowych pojawiły się teorie spiskowe sugerujące związek Ukraińców z pożarem Puszczy Solskiej, celowe działania obcych służb oraz planowane wysiedlenia Polaków. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec podkreśla, że nie ma na razie dowodów, iż doszło do umyślnego podpalenia. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej.

Pożar Puszczy Solskiej / Policja

Trwa dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie . Ogień objął 350 ha lasu. Mimo padającego od wczoraj deszczu, sytuacja wciąż jest poważna, a na terenie pogorzeliska pojawiają się nowe zarzewia ognia.

W mediach społecznościowych nie brakuje teorii spiskowych dotyczących przyczyn pożaru. Jak zauważa w raporcie Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, narracje te są wzmacniane przez konta posługujące się retoryką nacjonalistyczną i antyukraińską, szczególnie aktywne nocą i rano, co może wskazywać na zaplanowaną koordynację publikacji.

Pożar Puszczy Solskiej. Ruszyło śledztwo

Śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru wszczęła w czwartek Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec powiedział w piątek, że postępowanie wszczęto m.in. z art. 163 par. 2 Kodeksu karnego dotyczącego nieumyślnego spowodowania pożaru.

Nie mamy żadnych obiektywnych dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego działania osób trzecich - dodał Kawalec. Zastrzegł jednak, że możliwość przeprowadzenia oględzin jest nadal ograniczona ze względu na trwającą akcję strażaków.

Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej

W piątek w Puszczy Solskiej dogaszany jest pożar, który wybuchł we wtorek po południu. Mimo deszczu sytuacja w południowej części Puszczy nie jest jeszcze opanowana. Według strażaków, dogaszanie pogorzeliska może potrwać tydzień.

Pożarem objętych zostało 350 ha lasu, a działania operacyjne prowadzone były na terenie o powierzchni ok. 1000 ha. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Puszcza Solska jest obszarem cennym przyrodniczo są tu m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.