W Wenecji 20-letnia kobieta została objęta opieką specjalistycznego ośrodka leczenia uzależnień po tym, jak zdiagnozowano u niej uzależnienie od sztucznej inteligencji. To pierwszy taki przypadek, który zwraca uwagę na rosnące zagrożenie związane z nowoczesnymi technologiami i ich wpływem na zdrowie psychiczne młodych ludzi.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

20-letnia kobieta z Wenecji uzależniła się od sztucznej inteligencji i trafiła na terapię w państwowym ośrodku zdrowia.

Dotychczas ośrodek leczył głównie uzależnienia od hazardu, zakupów, smartfonów i mediów społecznościowych.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Włoska służba zdrowia mierzy się z nowym wyzwaniem. 20-letnia mieszkanka Wenecji została skierowana na terapię po stwierdzeniu uzależnienia od sztucznej inteligencji. Jak informuje lokalny dziennik "Il Gazzettino", to pierwszy tak udokumentowany przypadek w regionie, który pokazuje, jak dynamicznie zmieniają się zagrożenia związane z rozwojem technologii.

Dotychczas specjaliści z weneckiego ośrodka leczenia uzależnień mieli do czynienia głównie z osobami uzależnionymi od hazardu, kompulsywnych zakupów, smartfonów czy mediów społecznościowych. Tym razem jednak problem dotyczy relacji ze sztuczną inteligencją, która coraz częściej staje się dla młodych ludzi nie tylko narzędziem, ale wręcz substytutem bliskich relacji.

Sztuczna inteligencja - nowy wymiar samotności

Szefowa ośrodka, Laura Suardi, podkreśla, że przypadek 20-latki nie jest zaskoczeniem. Od dwóch lat specjaliści obserwują rosnące zagrożenie związane z intensywnym korzystaniem z narzędzi opartych na AI. Algorytmy uczą się użytkownika, dostosowując odpowiedzi do jego oczekiwań i potrzeb. Z czasem taka interakcja może przerodzić się w relację przypominającą przyjaźń, która dla niektórych staje się jedynym punktem odniesienia.

Problem pojawia się w momencie, gdy kontakt z AI zastępuje prawdziwe relacje społeczne, prowadząc do izolacji i uzależnienia. Osoby podatne na samotność czy trudności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich mogą szczególnie łatwo wpaść w pułapkę sztucznej bliskości oferowanej przez technologię.

Terapia i wsparcie - nie tylko ograniczenia

Eksperci podkreślają, że walka z uzależnieniem od sztucznej inteligencji wymaga kompleksowego podejścia. Samo narzucenie ograniczeń w korzystaniu z technologii, na przykład przez rodziców, nie rozwiąże problemu. Leczenie obejmuje zarówno wsparcie psychologiczne, jak i psychiatryczne, a także zaangażowanie rodziny pacjenta.

Specjaliści zwracają uwagę, że uzależnienie od AI to nie tylko problem jednostki, ale wyzwanie dla całego społeczeństwa. Wymaga ono nowego podejścia do profilaktyki i edukacji, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy są najbardziej narażeni na negatywne skutki nadmiernego korzystania z nowoczesnych technologii.