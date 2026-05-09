Niebezpieczny wypadek na międzynarodowym lotnisku w Denver w Kolorado. Samolot Frontier Airlines do Los Angeles potrącił osobę na pasie startowym - poinformowała linia lotnicza.

Pilot zgłosił zapalenie się silnika i dym na pokładzie, co wymusiło ewakuację maszyny na pasie startowym.

Samolot linii Frontier Airlines do Los Angeles, jak podaje linia lotnicza, w piątkowy wieczór lokalnego czasu uderzył w osobę idącą po pasie startowym na międzynarodowym lotnisku w Denver.

Na nagraniach z kontroli ruchu lotniczego słychać, jak pilot mówi, że silnik się zapalił, a w samolocie pojawił się dym, po czym informuje kontrolę lotów, że samolot musi zostać ewakuowany na pasie startowym - informuje NBC Los Angeles.

Pasażerowie bezpiecznie ewakuowali się z użyciem zjeżdżalni - podała w oświadczeniu linia Frontier Airlines. Nie poinformowano o stanie potrąconej na pasie osoby.

"Prowadzimy dochodzenie w sprawie tego incydentu i zbieramy więcej informacji we współpracy z lotniskiem oraz innymi organami bezpieczeństwa" - zakomunikowała linia lotnicza.

Airbus A321 miał na pokładzie 224 pasażerów i siedmiu członków załogi.