Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w sobotni poranek w Zakopanem. Samochód osobowy uderzył w latarnię oraz w budynek cukierni.
W sobotę po godzinie 5.30 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu na ul. Droga do Olczy w Zakopanem.
Samochód osobowy uderzył w przydrożną latarnię oraz wjechał w budynek cukierni - powiedział RMF FM kapitan Mateusz Kukulak z PSP Zakopane.
Nie ma osób poszkodowanych. Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia.
Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
