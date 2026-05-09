Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w sobotni poranek w Zakopanem. Samochód osobowy uderzył w latarnię oraz w budynek cukierni.

W sobotę po godzinie 5.30 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu na ul. Droga do Olczy w Zakopanem.

Samochód osobowy uderzył w przydrożną latarnię oraz wjechał w budynek cukierni - powiedział RMF FM kapitan Mateusz Kukulak z PSP Zakopane.

Nie ma osób poszkodowanych. Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia.

Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

