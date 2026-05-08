Od piątkowego popołudnia Roztoczański Park Narodowy znów jest dostępny dla odwiedzających. Zakaz wstępu, wprowadzony dwa dni temu z powodu zagrożenia pożarowego, został zniesiony po intensywnych opadach deszczu. Służby apelują jednak o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyt w lesie

/Wojtek Jargiło /PAP



Dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego poinformowała, że od piątku 8 maja od godziny 14:00 zniesiony zostaje zakaz wstępu na tereny leśne.

Decyzja ta została podjęta po wieczorno-nocnych opadach deszczu, które zmniejszyły zagrożenie pożarowe.

„Dzięki z dawna oczekiwanym, wieczorno-nocnym opadom deszczu (spadło 20 litrów na metr kwadratowy) - zagrożenie pożarowe jest mniejsze, choć wciąż istnieje i przy kolejnych pogodnych dniach może się zwiększać (tu trzymamy rękę na pulsie)” - czytamy w komunikacie.

Tragiczne skutki pożaru w Puszczy Solskiej

Zakaz wstępu został wprowadzony w środę po tym, jak w sąsiadującej z parkiem Puszczy Solskiej wybuchł groźny pożar . Ogień objął około 300 hektarów lasu, a działania ratownicze prowadzone są na powierzchni około 1000 hektarów.

W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragicznego wypadku - rozbił się samolot gaśniczy Dromader, a pilot maszyny zginął.

Pożar w Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia, ale trwa jego dogaszanie.

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślił w piątek, że mimo opadów deszczu „teren jest na razie zawilgocony, a nie zmoczony” . Każde miejsce musi być spenetrowane przez strażaków, sprawdzone, wodą zalane. Jeszcze wiele, wiele godzin przed nami - dodał.

Służby apelują o rozsądek

Dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego apeluje do wszystkich odwiedzających o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów i wycieczek.

Służby parku będą obecne w terenie, by dbać o bezpieczeństwo. „Pamiętajcie Państwo o tragicznych konsekwencjach płonącej, nieodległej Puszczy Solskiej - aby się już to nie powtórzyło gdziekolwiek indziej” - przypomina dyrekcja.

Według strażaków, dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej może potrwać nawet tydzień. W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków, wspieranych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i służby leśne.

Puszcza Solska to rozległy kompleks leśny, w którym dominują bory sosnowe. Na jej terenie znajdują się rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz liczne pomniki przyrody. To ważne miejsce ochrony wielu gatunków roślin i zwierząt.