63-letni rowerzysta nie żyje po tym, jak potrącił go 34-letni kierowca audi - poinformowała we wtorek policja. Do tragedii doszło w miejscowości Rakszawa na Podkarpaciu.

Do wypadku doszło w poniedziałek w Rakszawie w województwie podkarpackim. Drogą powiatową poruszał się 63-letni rowerzysta. W tym samym kierunku jechał się 34-letni kierowca audi. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, do potrącenia rowerzysty doszło najprawdopodobniej, gdy kierujący jednośladem zbliżał się do osi jezdni, aby następnie skręcić w drogę podporządkowaną. Siedzący za kierownicą audi zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie przydrożnej posesji. Pomimo pomocy udzielonej przez świadków wypadku oraz załogę pogotowia, życia 63-latka nie udało się uratować. 34-latek kierujący audi był trzeźwy. Nie został ranny.

