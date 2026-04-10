Policjanci ze Świdnika (woj. lubelskie) zatrzymali 19-letnią obywatelkę Ukrainy, która zabrała milion złotych od oszukanego seniora. Kobieta została złapana na gorącym uczynku podczas przekazywania pieniędzy.

19-latka zatrzymana za oszustwo na milion złotych / KPP Świdnik /

Sprawa dotyczy 76-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który padł ofiarą oszustów działających metodą na inwestycję. Dwa lata temu mężczyzna natrafił na ogłoszenie w serwisie społecznościowym, które zachęcało do inwestowania. Skontaktowała się z nim kobieta podająca się za opiekuna inwestycyjnego i stopniowo wciągała go w kolejne inwestycje, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym - m.in. tureckim i argentyńskim.

"W trakcie całego procederu mężczyzna kilkukrotnie przekazywał gotówkę osobom wskazanym przez rozmówczynię. Do spotkań dochodziło w umówionych miejscach na terenie powiatu świdnickiego, a przekazanie pieniędzy odbywało się po uprzednim ustaleniu hasła" - podaje KPP Świdnik.

19-latka dwukrotnie pojawiła się w umówionych miejscach, odbierając najpierw ponad 300 000 złotych, a kilka dni później 700 000 złotych.

Podczas drugiego przekazania pieniędzy została zatrzymana przez policjantów, którzy zabezpieczyli gotówkę.

Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Świdniku zastosował wobec niej tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Grozi jej kara do 10 lat więzienia.

Policja apeluje o ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie w przypadku ofert znalezionych w internecie. Oszuści często wykorzystują zaufanie i brak doświadczenia.