​Około 30 martwych ptaków znaleziono w niedzielę w fontannie na osiedlu Mickiewicza w Lublinie - informuje reporter RMF FM Dominik Smaga. Dotychczas nie wiadomo, co zabiło zwierzęta - będą to ustalać służby ochrony środowiska wraz z policją.

Martwe ptaki - około trzydziestu osobników - zostały wyłowione z fontanny. Wyłączono ją i ogrodzono taśmą. Policja nie pozwala się do niej zbliżać, a na miejscu zjawili się strażacy.

Jak przekazał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Dominikiem Smagą dowodzący akcją kpt. Michał Gałkowski ze strażackiej grupy ratownictwa chemicznego, mundurowi badają wodę we własnym zakresie.

Na tę chwilę nasze mierniki nie wykazały jakiejś nieprawidłowości. Jeżeli przyjedzie WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - przyp. red.), będzie prowadził bardziej specjalistyczne badania - mówił kpt. Gałkowski.

Strażak nie wykluczył, że ptaki w innym miejscu mogły zjeść zatruty pokarm, a następnie przyleciały napić się wody z fontanny.