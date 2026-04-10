W miejscowości Jarosławiec na Lubelszczyźnie odnaleziono fragment rakiety. Żandarmeria Wojskowa podaje, że najprawdopodobniej została ona użyta do zwalczania rosyjskich dronów we wrześniu 2025 roku. W miejscu znaleziska pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza.
- Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Szczątki rakiety zostały odnalezione na terenie sadu. "Teren został zabezpieczony. Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego" - przekazuje Żandarmeria Wojskowa w komunikacie.