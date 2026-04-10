Rzecznik prasowy Oddziału ŻW w Lublinie mjr Damian Stanula potwierdził, że fragment prawdopodobnie rakiety został znaleziony w miejscowości Jarosławiec w powiecie zamojskim przez osobę prywatną podczas prac w sadzie. Obecnie na miejscu pracuje ekipa dochodzeniowo-śledcza. Na miejsce udał się także prokurator wojskowy - dodał Stanula.

Podobna sytuacja w marcu

W marcu w miejscowości Krzywowierzba w gm. Wyryki (Lubelskie) jeden z mieszkańców odnalazł metalowe szczątki niezidentyfikowanego obiektu i zawiadomił policję. Jak informowała wtedy ŻW, to prawdopodobnie szczątki sojuszniczej rakiety, użytej do zestrzelenia drona we wrześniu 2025 r.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje 8. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Ten sam wydział prowadzi postępowanie w sprawie kilkunastu rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną we wrześniu 2025 r.

Co się wydarzyło we wrześniu 2025 r.?

W nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku wiele dronów spadło na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. W Wyrykach-Woli (ok. 12 km od Krzywowierzby) został zniszczony dach domu mieszkalnego i uszkodzony samochód osobowy.

Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków; wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.