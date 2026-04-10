Były komendant stołeczny policji Michał Domaradzki trafił do Orlenu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w paliwowym gigancie będzie odpowiadał za kontrolę, bezpieczeństwo i antykorupcję. Na stanowisku zastąpił Rafała Batkowskiego - byłego szefa policji na Mazowszu i w Wielkopolsce.

Według informacji reportera RMF FM Krzysztofa Zasady, zmiana na stanowisku Dyrektora Obszaru Kontroli i Bezpieczeństwa Orlenu wiąże się z przyjściem do zarządu koncernu Pawła Wojtunika - byłego policjanta CBŚP i szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Rozmówcy RMF FM oceniają, że chodzić miało o zatrudnienie na tym stanowisku człowieka z większym praktycznym doświadczeniem. O Batkowskim, który funkcje tzw. bezpiecznika w Orlenie pełnił od dwóch lat, mówiło się, że to dyrektor "bardziej konferencyjny niż merytoryczny" - stwierdził jeden z pracowników paliwowej spółki.

Domaradzki od dwóch lat pełnił analogiczną funkcję w PGE. Warto dodać, że w 2022 roku został zatrzymany przez CBA. Według śledczych miał nakłaniać prokurator Ewę Wrzosek do ujawnienia informacji z postępowania. Po dwóch latach prokuratura prawomocnie umorzyła prowadzone wobec niego śledztwo.