W orientarium łódzkiego ogrodu zoologicznego na świat przyszedł leniwiec. Maluch, który obecnie cały czas przebywa przy swojej mamie, jest w dobrej kondycji. Na razie oboje nie pojawiają się jeszcze na wybiegu – po okresie adaptacji najmłodszego mieszkańca będzie można zobaczyć w pawilonie tropikalnym.
- W łódzkim zoo urodził się leniwiec.
- Maluch jest zdrowy i wyjątkowo aktywny. Jeszcze nie można obejrzeć go na wybiegu.
- Leniwce żyją w Ameryce Środkowej i Południowej.
O narodzinach zoo poinformowało ponad tydzień po fakcie. Co ciekawe, młody leniwiec urodził się dokładnie 20 października, w Międzynarodowy Dzień Leniwca. Jak przekazała Joanna Budzińska z łódzkiego zoo, poród przebiegł naturalnie i bez komplikacji, a zarówno samica, jak i młode czują się bardzo dobrze. Opiekunowie obserwują zwierzęta, nie ingerując w ich życie rodzinne.
Zespół opiekunów i weterynarzy podkreśla, że młody leniwiec jest bardzo aktywny i ciekawy świata. Już próbował liści, którymi żywi się jego mama Lenka, dużo się wspina i często przemieszcza po matce. Wyróżnia się najciemniejszym umaszczeniem spośród łódzkich leniwców.
Leniwce to gatunek prowadzący nadrzewny tryb życia, większość czasu spędzają, zwisając głową w dół. W naturze występują w Ameryce Południowej i Środkowej, gdzie ich populacja jest zagrożona m.in. przez utratę siedlisk.
Pracownicy Orientarium podkreślają, że każde narodziny leniwca w ogrodzie zoologicznym to ważny krok w ochronie gatunku i edukacji na temat bioróżnorodności. Po okresie adaptacji młodego leniwca będzie można zobaczyć na wybiegu w pawilonie tropikalnym.