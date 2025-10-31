W orientarium łódzkiego ogrodu zoologicznego na świat przyszedł leniwiec. Maluch, który obecnie cały czas przebywa przy swojej mamie, jest w dobrej kondycji. Na razie oboje nie pojawiają się jeszcze na wybiegu – po okresie adaptacji najmłodszego mieszkańca będzie można zobaczyć w pawilonie tropikalnym.

W łódzkim zoo urodził się leniwiec - zwierzę żyjące w Ameryce Środkowej i Południowej / Shutterstock

W łódzkim zoo urodził się leniwiec.

Maluch jest zdrowy i wyjątkowo aktywny. Jeszcze nie można obejrzeć go na wybiegu.

Leniwce żyją w Ameryce Środkowej i Południowej.

O narodzinach zoo poinformowało ponad tydzień po fakcie. Co ciekawe, młody leniwiec urodził się dokładnie 20 października, w Międzynarodowy Dzień Leniwca. Jak przekazała Joanna Budzińska z łódzkiego zoo, poród przebiegł naturalnie i bez komplikacji, a zarówno samica, jak i młode czują się bardzo dobrze. Opiekunowie obserwują zwierzęta, nie ingerując w ich życie rodzinne.

Zespół opiekunów i weterynarzy podkreśla, że młody leniwiec jest bardzo aktywny i ciekawy świata. Już próbował liści, którymi żywi się jego mama Lenka, dużo się wspina i często przemieszcza po matce. Wyróżnia się najciemniejszym umaszczeniem spośród łódzkich leniwców.

Leniwce żyją na drzewach

Leniwce to gatunek prowadzący nadrzewny tryb życia, większość czasu spędzają, zwisając głową w dół. W naturze występują w Ameryce Południowej i Środkowej, gdzie ich populacja jest zagrożona m.in. przez utratę siedlisk.

Pracownicy Orientarium podkreślają, że każde narodziny leniwca w ogrodzie zoologicznym to ważny krok w ochronie gatunku i edukacji na temat bioróżnorodności. Po okresie adaptacji młodego leniwca będzie można zobaczyć na wybiegu w pawilonie tropikalnym.