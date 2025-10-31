Służby zatrzymały 13 osób podejrzanych o udział w gigantycznym procederze wyłudzania podatku dochodowego i VAT. Według wstępnych ustaleń, straty Skarbu Państwa mogą sięgać aż 300 milionów złotych.

Grupa zajmowała się wyłudzaniem podatków VAT (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Zatrzymane osoby były powiązane z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi, które działały na terenie kilku województw: kujawsko-pomorskiego, śląskiego oraz pomorskiego. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy przeszukania pozwoliły zabezpieczyć kluczową dokumentację księgową, nośniki danych oraz sprzęt elektroniczny, który mógł służyć do prowadzenia nielegalnej działalności.

Grupa zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur, które dokumentowały pozorne transakcje handlowe z legalnymi podmiotami, działającymi na terenie kraju. Wystawiane faktury służyły do generowania sztucznych kosztów i zawyżania naliczonego podatku VAT, co umożliwiało obniżanie należności podatkowych - poinformowała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej, st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Milionowe straty dla budżetu państwa

Według wstępnych szacunków, zatrzymane osoby mogły uszczuplić podatek VAT o ponad 1,35 miliona złotych oraz podatek dochodowy na kwotę około 1 miliona złotych. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej - łącznie w prowadzonych postępowaniach zarzuty usłyszało już ponad 330 osób, a straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 300 milionów złotych.

Cały proceder polegał na wystawianiu i wykorzystywaniu nierzetelnych faktur, które dokumentowały nieistniejące transakcje. Dzięki temu przestępcy mogli generować sztuczne koszty i zawyżać kwoty naliczonego podatku VAT, co pozwalało im znacząco obniżać należności wobec fiskusa.

Jak przekazał rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji, kom. Krzysztof Wrześniowski, zatrzymanym 13 osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw skarbowych oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami.

Za tego typu przestępstwa grozi kara nawet do 20 lat więzienia. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.