Dziś premiera gry wideo "Real Vampires" inspirowanej polskim folklorem. Powstała na podstawie publikacji doktora Łukasza Kozaka, który przekonuje, że to Polska, a nie Transylwania, jest ojczyzną pierwszych upiorów. "With Stake and Spade", antologia ludowych wierzeń i historycznych źródeł, stała się inspiracją dla kopenhaskiego studia Those Eyes do stworzenia gry.

"To żywi ludzie pili krew domniemanych upiorów"

Jak zareagował autor książki, gdy usłyszał o pomyśle na grę? Powiedziałem: fajnie, ale muszę mieć na tym przynajmniej częściową kontrolę, żeby nie doszło do pewnych "wypaczeń", które nastąpiły, kiedy Zachód zaczął zajmować się folklorem naszej części Europy. Z naszego poczciwego, wspaniałego upiora z dwiema duszami zrobił "hrabiego z ulicy Sezamkowej" (...) z zębami, z kłami... (...) Picie krwi zdarzało się u naszych upiorów, ale dużo częściej było tak, że to żywi ludzie pili krew domniemanych upiorów - mówi w RMF FM Łukasz Kozak.

Autor publikacji został konsultantem merytorycznym gry.

Książka "With Stake and Spade" to materiały etnograficzne, historyczne, naukowe oraz doniesienia prasowe, które pozwalają czytelnikom spojrzeć na wampiry, stanowiące przecież tak popularny i chętnie przetwarzany motyw, w zupełnie nowy sposób. Jako na bohaterów słowiańskich wierzeń ludowych.

Większość materiałów etnograficznych, relacji prasowych czy nawet akt sądowych dotyczących wampirów nie znajduje się w Transylwanii, gdzie działa się akcja "Drakuli" Brama Stokera, w Grecji, gdzie Byron usłyszał o nich po raz pierwszy, czy na terenach Słowian południowych. Pochodzą one z Polski - opowiada Łukasz Kozak.

W rozmowie Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Łukaszem Kozakiem usłyszysz także o:

"epizodzie pośmiertnym" Adama Mickiewicza,

Adama Mickiewicza, wprowadzaniu przez Mickiewicza upiorów do literatury na wielu płaszczyznach i testowaniu gustu krytyków,

tym jak Mickiewicz zaczął wampiryzować upiory, a potem o nich wykładać w Paryżu,

tym, że "upiory to ludzie, którzy mają dwie dusze",

kulturze mieszczańskiej, która udawała, że temat upiorów to temat tabu, coś obrzydliwego, o czym nie mówi się w dobrym towarzystwie,

Adamie Mickiewiczu, który choć pochowany w Krakowie, pragnął być po śmierci z ukochaną Celiną w Paryżu i co z tym mają wspólnego ulewne deszcze tuż po jego pogrzebie,

twórcy "Dziadów" jako strzygoniu, który płynął w trumnie po Wiśle.

Połączenie humoru i horroru

W grze "Real Vampires" humor łączy się z horrorem. Gracz rusza w podróż przez świat, w którym zacierają się granice między żywymi, a umarłymi. "Gra się mną" - zdradza w RMF FM autor książki "With Stake and Spade". Przewodnikami tej podróży są Łukasz Kozak i jego gadający pies Oki. Dzięki nim można zanurzyć się w słowiański folklor. Od XVI-wiecznych rytuałów pogrzebowych związanych z zarazą, aż po kontrowersyjne przepisy kulinarne.

Każda historia ma swoje korzenie w udokumentowanej tradycji, ale dzięki grze wygląda współcześnie. Duńskie Studio Those Eyes część dochodów ze sprzedaży gry przeznaczy na rzecz Ukrainy.

Z okazji premiery gry Instytut Adama Mickiewicza 31 października 2025 roku bezpłatnie udostępni publikację Łukasza Kozaka na swojej stronie internetowej. Elektroniczną wersję antologii będzie można pobrać i tym samym poszerzyć swoją wiedzę o polskich wampirach.

Publikacja ma wyjątkową oprawę graficzną przygotowaną przez Julię Mirny. Ilustracje artystki są stylizowanymi cyfrowymi kolażami.