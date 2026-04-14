Naczelnik jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Trąbki zginął w wypadku drogowym w okolicach Wieliczki w województwie małopolskim - informuje rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Hubert Ciepły. "Najprawdopodobniej jechał do pożaru traw" - przekazał RMF FM.

W wypadku pod Wieliczką zginął naczelnik jednostki OSP Trąbki

Tragiczne wieści napływają z Małopolski.

Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Hubert Ciepły przekazał, że we wtorek w wypadku drogowym zginął naczelnik jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Trąbki.

Mężczyzna prawdopodobnie jechał do pożaru traw.

Doprecyzował, że do tego tragicznego wydarzenia doszło wieczorem chwilę przed godz. 19. W miejscowości Biskupice, w powiecie wielickim, samochód osobowy uderzył w słup energetyczny - przekazał kpt. Hubert Ciepły.

Podkreślił, że obecny na miejscu wypadku zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 35-letniego mężczyzny. Wiadomo też, że w chwili wypadku był sam w aucie. Okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratora.