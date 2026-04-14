​Szef Pentagonu Pete Hegseth znów nie weźmie udziału w spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy tzw. grupy z Ramstein - poinformował we wtorek portal Politico. Stany Zjednoczone podczas wirtualnego posiedzenia ma reprezentować Elbridge Colby, podsekretarz ds. politycznych w Departamencie Wojny. Zdaniem portalu to znak, że administracja Trumpa ma inne priorytety i coraz bardziej liczy na to, że Europa weźmie na siebie ciężar dostarczania uzbrojenia dla Ukrainy.

Hegseth nie weźmie udziału w środowym spotkaniu grupy z Ramstein - ustalił portal Politico.

Polska weźmie udział w obradach. "Będziemy łączyć się z Warszawy" - przekazał szef MON.

Pojawiają się obawy, że wojna z Iranem może zakłócić dostawy amerykańskiej broni do Ukrainy.

Hegseth nie weźmie udziału w spotkaniu grupy z Ramstein

USA będą jednym z nielicznych krajów, które nie oddelegują na posiedzenie swojego szefa resortu obrony - zaznaczył portal. Według informatorów Politico Amerykanów będzie reprezentował Elbridge Colby. Podsekretarz ds. politycznych w Departamencie Wojny brał udział również w poprzednim posiedzeniu grupy w lutym.

"W czasie, gdy Stany Zjednoczone odwracają się od Europy, coraz mniej wysokich rangą urzędników odwiedza wieloletnich sojuszników" - ocenił portal.

Serwis podkreślił, że Hegseth w ostatnim roku uczestniczył w tych spotkaniach jedynie sporadycznie. To, zdaniem portalu, sygnał świadczący o tym, że administracja Donalda Trumpa ma inne priorytety i coraz bardziej liczy na to, że Europa weźmie na siebie ciężar dostarczania uzbrojenia dla Ukrainy.

Polska weźmie udział w środowych obradach

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej w środę. Weźmie w nim udział ponad 50 ministrów obrony z krajów deklarujących wsparcie dla Kijowa. Posiedzenie poprowadzi minister obrony Niemiec Boris Pistorius i jego brytyjski odpowiednik John Healey. W rozmowach nie będzie uczestniczył z kolei gen. Alexus Grynkewich, dowódca sił USA i NATO w Europie - obecny będzie jego zastępca.

Jak przekazał wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska weźmie udział w środowych obradach.

Tak, zawsze bierzemy udział w spotkaniach grupy roboczo nazywanej Ramstein (...). Będziemy łączyć się z Warszawy - oświadczył polityk.

Wojna w Iranie zakłóci dostawy amerykańskiej broni do Ukrainy?

Jak zaznaczyło Politico, spotkania grupy kontaktowej w ostatnim czasie koncentrują się na programie PURL, czyli mechanizmie NATO umożliwiającym sojusznikom finansowanie zakupu broni i amunicji z amerykańskich składów dla Ukrainy. Przedstawiciele administracji USA zaczęli ostrzegać, że w najbliższych miesiącach może dojść do zakłóceń, jeśli chodzi o zapasy amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy w związku z tym, że Pentagon priorytetowo traktuje jego wykorzystanie w wojnie z Iranem.

Według informatora portalu w amerykańskich władzach i europejskiego dyplomaty dostawy na Ukrainę są jak dotąd kontynuowane bez zakłóceń.

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy (Ukraine Defense Contact Group - UDCG, zwana też grupą z Ramstein) to sojusz ponad 50 państw i organizacji wspierających obronę Ukrainy poprzez wysyłanie sprzętu wojskowego, jego utrzymanie i szkolenie personelu w odpowiedzi na rosyjską inwazję w 2022 r.