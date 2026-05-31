O godz. 17:30 usłyszeliśmy pierwszy gwizdek w meczu Polska - Ukraina. Biało-Czerwoni pod egidą Jana Urbana mierzą się z Ukrainą we Wrocławiu. Oto w jakim składzie wyszliśmy na boisko. Po pierwszej połowie przegrywamy z Ukrainą 0:2.

Piłkarska reprezentacja Polski gra we Wrocławiu z Ukrainą, co dla trenera Jana Urbana jest pierwszym testem przed jesiennymi spotkaniami Ligi Narodów. Gramy w składzie: 

  • Marcin Bułka,
  • Przemysław Wiśniewski, 
  • Tomasz Kędziora, 
  • Jakub Kiwior,
  • Arkadiusz Pyrka, 
  • Piotr Zieliński, 
  • Jakub Piotrowski, 
  • Sebastian Szymański, 
  • Oskar Pietuszewski, 
  • Robert Lewandowski,
  • Nicola Zalewski 

Ukraińska drużyna, której trenerem jest Andrea Maldera, gra natomiast w składzie: Anatolij Trubin, Ołeksandr Romanczuk, Eduard Sarapij, Mykoła Matwijenko, Witalij Mykołenko, Andrij Jarmołenko, Ołeh, Oczeretko, Jehor Nazaryna, Wiktor Cygankow, Heorhij Sudakow, Roman Jaremczuk. Sędzią będzie Filip Glova ze Słowacji. 

Biało-Czerwoni - tak jak Ukraińcy - nie wywalczyli awansu do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie, więc zaplanowane na przełomie maja i czerwca towarzyskie spotkania są dla nich jedynymi okazjami do sprawdzenia formy w tym okresie 2026 roku. Przy okazji trener Jerzy Urban może przyjrzeć się kandydatom do gry w jesiennych meczach drugiej dywizji Ligi Narodów.

Polska - Ukraina 0:2 w 44. minucie

Piłkarska reprezentacja Polski przegrywa z Ukrainą 0:2 w 44. minucie spotkania. Prowadzenie gości podwyższył ich kapitan Andrij Jarmołenko, a wcześniej bramkę po strzale z dystansu zdobył Roman Jaremczuk.

Miły gest Roberta Lewandowskiego

Naszego kapitana na murawę wyprowadziła Maja Mecan - 11-letnia podopieczna fundacji Cancer Fighters. U dziewczynki rozpoznano ostrą białaczkę szpikową - AML - czyli jeden z najbardziej agresywnych nowotworów układu krwiotwórczego.

