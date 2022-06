Oprowadzania kuratorskie, układanie puzzli czy impreza taneczna z kuratorami i producentkami w roli DJ-ów - trwający w Łodzi 21. Fotofestiwal nie zwalnia tempa w długi weekend. Na zwiedzających w całym mieście czeka ponad 40 wystaw spiętych hasłem "Wspólnota", które jest tematem przewodnim festiwalu.

Fotofestiwal Łódź wrócił w swej znakomitej formie / Łukasz Szeląg / Materiały prasowe

W centrum festiwalowym Art_Inkubator przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi wolny czas będzie można spędzić na oglądaniu wystaw, ale też na sportowo, grając w badmintona czy ping-ponga. W czwartkowy wieczór warto przenieść się do przestrzeni dawnej fabrycznej kotłowni na terenie Fuzji przy ul. Milionowej, gdzie w partnerstwie z Polówką zorganizowany zostanie pokaz jednego z głośniejszych horrorów ostatnich lat - "Midsommar" w reżyserii Ari Astera.

To gatunkowe ujęcie tematu festiwalu i jego mroczniejszego oblicza: wspólnoty przeradzającej się w niebezpieczny kult. Dodatkowych wrażeń dostarczy też sama sceneria przestrzeni dawnej elektrowni fabryki Scheiblera - zapewniają organizatorzy.

Sobota będzie okazją do obejrzenia wystaw z Programu "Wspólnota" (Art_Inkubator) w towarzystwie ich kuratorów oraz do wizyty w Muzeum Książki Artystycznej (ul. Tymienieckiego 24), gdzie będzie można... układać puzzle razem z artystką Basią Budniak, inicjatorką akcji "I’m not a robot / Dlaczego obrazkowa CAPTCHA powoduje, że czuję się podle?".

Oprowadzania kuratorskie gromadzą tłumy zwiedzających / Łukasz Szeląg / Materiały prasowe

Twórcy Fotofestiwalu w sobotni wieczór przeniosą się do Niebostanu, by wcielić się w rolę DJ-ów. Disko Zakvas to kolektyw muzyczny powołany spontanicznie do życia w trakcie zeszłorocznego festiwalu. Jako organizatorzy Fotofestiwalu sami wcieliliśmy się w rolę DJ-ów. Ciągnie nas w stronę muzyki ze świata, afrykańskich, arabskich i latynoamerykańskich rytmów, lat 80., a czasami w kierunku mocniejszych beatów electro, a charakteryzują nas kolorowe stroje - zapraszają organizatorzy.

Długi weekend z Fotofestiwalem to również coś dla entuzjastów absolutnego nic nierobienia. Galeria Czynna (przy ul. Wschodniej 32) w przewrotny sposób zinterpretowała hasło festiwalu: czasami wspólnota, solidarność i wsparcie polegają na tym, by samemu wycofać się z czynu i umożliwić go innym.

Dlatego w niedzielę zaprasza na zwykłe spotkanie, a budżet niezrealizowanej wystawy przekażą ukraińskim artystom.

Także w niedzielę będzie można się wybrać na spotkanie zorganizowane w konwencji dyskusyjnego klubu filmowego, a to za sprawą filmu, o którym nie da się nie rozmawiać. "Ostatni rycerze prawej strony", zaprezentowany w sali teatralnej Art_Inkubatora, to ważny i odważny film Michała Edelmana o łódzkim oddziale ONR. Działania organizacji pokazane są z perspektywy członków stowarzyszenia, poznawanych z zupełnie innej strony, niż dotychczas.

Festiwal fotografii w Łodzi zawsze miał wiernych fanów i tak jest do dziś / Łukasz Szeląg / Materiały prasowe

W czasie pokazu etiud studenckich Szkoły Filmowej w Łodzi zobaczyć będzie można także dokument "Oddech" Darii Kasperek.

Organizatorem Fotofestiwalu jest Fundacja Edukacji Wizualnej, a współorganizatorami: Łódzkie Centrum Wydarzeń, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fabryka Sztuki w Łodzi.