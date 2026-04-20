Antoni Kowalski, pierwszy Polak w historii, który wystąpił w głównej fazie snookerowych mistrzostw świata w Sheffield, zakończył swoją przygodę na etapie 1/16 finału. W starciu z utytułowanym Walijczykiem Markiem Williamsem młody zawodnik przegrał 4:10.

Antoni Kowalski / IMAGO/Godfrey Pitt / PAP/IMAGO

Antoni Kowalski zapisał się na kartach historii polskiego snookera, zostając pierwszym reprezentantem naszego kraju, który wystąpił w głównej fazie najważniejszego turnieju sezonu.

22-latek, zajmujący obecnie 69. miejsce w światowym rankingu, przebojem przebił się przez wymagające kwalifikacje, pokonując trzech rywali i zapewniając sobie miejsce w prestiżowym Crucible Theatre.

Wyrównana walka z legendą snookera

W 1/16 finału na drodze Polaka stanął Mark Williams - legenda snookera, trzykrotny mistrz świata i zwycięzca 27 turniejów rankingowych. Początek meczu był niezwykle emocjonujący. Kowalski nie przestraszył się bardziej doświadczonego rywala i do stanu 3:3 toczył z nim wyrównany pojedynek.

Jednak w dalszej części spotkania górę wzięło doświadczenie Walijczyka, który wygrał kolejne trzy frejmy jeszcze w sobotę, a następnie kontrolował przebieg meczu, ostatecznie zwyciężając 10:4.

Mark Williams - mistrz z krwi i kości

51-letni Mark Williams to postać doskonale znana wszystkim fanom snookera. Na swoim koncie ma trzy tytuły mistrza świata (2000, 2003, 2018), dwa zwycięstwa w prestiżowym turnieju Masters oraz 27 triumfów w turniejach rankingowych. Był także liderem światowego rankingu i obecnie jest rozstawiony z numerem szóstym. Jego doświadczenie i opanowanie okazały się kluczowe w starciu z debiutującym na tym poziomie Polakiem.

Mistrzostwa świata w snookerze rozgrywane są od 1927 roku i tradycyjnie dominują w nich zawodnicy z Wielkiej Brytanii. Wyjątki od tej reguły są nieliczne - poza tegorocznym obrońcą tytułu, Chińczykiem Zhao Xintongiem, mistrzami świata spoza krajów Wspólnoty Brytyjskiej byli tylko Irlandczyk Ken Doherty (1997) i Belg Luca Brecel (2023). Przed rokiem Zhao pokonał w finale właśnie Marka Williamsa, zdobywając nie tylko tytuł, ale i czek na 500 tysięcy funtów.

Rywalizacja w Crucible Theatre potrwa do 4 maja. Fani snookera z całego świata z niecierpliwością czekają na kolejne emocjonujące pojedynki i odpowiedź na pytanie, czy Zhao Xintong obroni tytuł, czy może do grona mistrzów świata dołączy nowa twarz.