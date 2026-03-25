​Łódzki magistrat ogłosił plany rozbudowy infrastruktury rowerowej o pięć nowych tras. Nowe drogi mają ułatwić dojazd m.in. na Zdrowie, Dąbrowę, Widzew oraz zapewnić połączenia z Konstantynowem Łódzkim i Aleksandrowem Łódzkim. Obecnie w Łodzi funkcjonuje około 300 km ścieżek rowerowych.

Łódź planuje budowę pięciu nowych dróg rowerowych – szczegóły inwestycji

Przetargi na realizację inwestycji już ruszyły.

Nowe trasy powstaną :

na al. Unii Lubelskiej (od ul. Konstantynowskiej do Atlas Areny),

ul. Dąbrowskiego (od ul. Kossaka do ul. Puszkina),

oraz ul. Puszkina (od ul. Rokicińskiej do ul. Dąbrowskiego).

Jak podkreśla Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji, trasa na Unii Lubelskiej umożliwi dojazd do Aquaparku "Fala" i Atlas Areny, a nowe drogi na Dąbrowskiego i Puszkina zapewnią dojazd na Dąbrowę i Widzew oraz połączą osiedla z terenami przemysłowymi - "dużymi generatorami ruchu rowerowego".

Wkrótce wybrani zostaną także wykonawcy dwóch tras łączących Łódź z Konstantynowem Łódzkim i Aleksandrowem Łódzkim. To projekty realizowane przez łódzki magistrat wspólnie z ościennymi miastami.

Nowe drogi powstaną przy ul. Aleksandrowskiej (od okolic krańcówki Kochanówka do granicy z Aleksandrowem Łódzkim) oraz na przedłużeniu al. Wyszyńskiego (od ul. Popiełuszki przez Park na Smulsku do ul. Inwestycyjnej przy granicy z Konstantynowem Łódzkim). Obie inwestycje mają być gotowe do końca 2027 roku.

Po zakończeniu wszystkich prac w Łodzi i okolicach przybędzie łącznie 10 km nowych dróg rowerowych.

Obecnie w mieście jest ich ok. 300 km. W ubiegłym roku w mieście powstało 20 km nowych tras, m.in. na al. Piłsudskiego, ul. Krzemienieckiej, Strykowskiej, Wycieczkowej, Źródłowej, Szczecińskiej oraz w Parku nad Jasieniem.