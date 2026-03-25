Wielkanoc to czas rodzinnych spotkań i świątecznych wyjazdów, a pogoda odgrywa w tych planach niebagatelną rolę. Jakie warunki atmosferyczne czekają nas w tym roku podczas świątecznego weekendu? Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają dobrych wieści...

W tym roku Wielkanoc przypada na 5 kwietnia. Tradycyjnie poprzedza je okres Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna się Niedzielą Palmową, a kulminację osiąga w dniach Triduum Paschalnego.

Okres świąteczny obejmuje zatem dni od 2 do 6 kwietnia. Są to kolejno: Wielki Czwartek (2 kwietnia), Wielki Piątek (3 kwietnia), Wielka Sobota (4 kwietnia), Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia), Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia). Zarówno 5, jak i 6 kwietnia są w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Prognoza na Wielkanoc

Z najnowszych modeli numerycznych oraz prognoz średnio- i długoterminowych wyłania się obraz chłodnej i deszczowej Wielkanocy .

W tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia suma opadów w całej Polsce - z wyjątkiem północnego wschodu - będzie ponadprzeciętnie wysoka w porównaniu do lat 1991-2020. Na zachodzie kraju opady mogą być nawet dwukrotnie większe od normy i miejscami wyniosą 15 mm w skali tygodnia.

Najbardziej deszczowe dni to Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny. Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski przez województwo mazowieckie i wielkopolskie aż po północną część kraju - podkreśla Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB.

Niskie temperatury i przymrozki

Średnia temperatura powietrza w Polsce w okresie świątecznym wyniesie około 4 st. C. Maksymalnie termometry wskażą około 8 st. C, a minimalnie - około 0 st. C.

Najzimniej będzie w pasie, w którym można spodziewać się opadów śniegu, czyli w województwach małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim oraz na północy kraju.

Tam w nocy z czwartku na piątek (2/3 kwietnia) i z piątku na sobotę (3/4 kwietnia) średnia temperatura minimalna może wynieść -2 st. C. Mimo lokalnych różnic, temperatury na terenie całego kraju będą rozłożone względnie równomiernie.

Chwilowe rozpogodzenie w Wielką Sobotę

Według synoptyków, jedynie w Wielką Sobotę można spodziewać się chwilowego rozpogodzenia. Pozostałe dni świąteczne upłyną pod znakiem chmur i opadów.

Warto pamiętać, że prognozy długoterminowe mogą ulegać zmianom, dlatego zaleca się śledzenie najnowszych komunikatów IMGW przed świątecznymi wyjazdami i planowaniem aktywności na świeżym powietrzu. W przypadku opadów śniegu i przymrozków kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach.