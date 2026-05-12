Niecodzienna sytuacja na pokładzie samolotu lecącego z Panamy do Rosario wstrząsnęła pasażerami klasy biznes. Argentyńska policja zatrzymała mężczyznę i kobietę, którzy według świadków uprawiali seks podczas lotu. Na lotnisku na mężczyznę czekała żona i dzieci.

Według relacji argentyńskich mediów, para pasażerów została przyłapana na uprawianiu seksu w klasie biznes. O sprawie załogę poinformowało kilku współpasażerów, w tym kobieta podróżująca z niepełnoletnią wnuczką. "Sytuacja wywołała dyskomfort" - relacjonował portal Infobae.

Po wylądowaniu w Rosario na pokład weszli funkcjonariusze policji bezpieczeństwa lotniskowego. Niesforna została zatrzymana i przewieziona na komisariat, gdzie usłyszeli, że są podejrzani o ekshibicjonizm. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni. Jak podaje telewizja TN, nie postawiono im jeszcze formalnych zarzutów. Za ekshibicjonizm w Argentynie grozi grzywna lub prace społeczne, ale nie kara więzienia.

Poznali się w czasie podróży

Argentyńskie media ustaliły, że zatrzymani to 54-letni mężczyzna i 59-letnia kobieta, którzy nie byli parą - poznali się dopiero podczas zagranicznej podróży. Oboje mieszkają w Rosario. Kobieta jest rozwódką, natomiast mężczyzna ma żonę i troje dzieci. Na lotnisku w Rosario na mężczyznę czekała cała rodzina.

Zatrzymali ich oboje i zabrali na komisariat. Czekała na niego cała rodzina - powiedziała dziennikarka radiowa Analia Bocassi, która również była na pokładzie feralnego lotu.

Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające, czy para odpowie przed sądem za swoje zachowanie.

