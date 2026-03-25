Od kwietnia trzy łódzkie fundacje – Gajusz, Słonie na Balkonie oraz Fundacja z ASPI-racjami – nie będą już świadczyć usług psychologicznych i psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Decyzja łódzkiego NFZ oznacza, że 708 młodych pacjentów będzie musiało przerwać rozpoczętą terapię – alarmują wspomniane podmioty.

Organizacje, które od lat prowadziły terapię dzieci po traumach i w kryzysach psychicznych, ostrzegają, że nagłe przerwanie leczenia może doprowadzić do poważnego pogorszenia stanu zdrowia, a nawet zagrożenia życia. Przerwanie terapii dziecka po doświadczeniu traumy to działanie, które realnie zagraża jego życiu i zdrowiu psychicznemu - podkreśla prezeska Fundacji Gajusz, Tisa Żawrocka-Kwiatkowska.

Podobnego zdania jest dr hab. Joanna Miniszewska z Uniwersytetu Łódzkiego, która zaznacza, że psychoterapia to proces wymagający ciągłości i zaufania. Jego nagłe przerwanie może prowadzić do utraty efektów leczenia i pogorszenia funkcjonowania psychicznego, w części przypadków także do ryzyka poważnego kryzysu psychicznego i zagrożenia życia.

NFZ: wybrano nowe placówki, liczyła się dostępność

NFZ tłumaczy, że wybór nowych świadczeniodawców był podyktowany kryteriami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia, takimi jak jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość i cena. W przypadku tego konkursu ośmiu świadczeniodawców uzyskało większą liczbę punktów niż Fundacja Gajusz, Fundacja Słonie na Balkonie oraz Fundacja z ASPI-racjami. Nowe placówki zadeklarowały m.in. gotowość pracy także w soboty, co zwiększa dostępność usług.

W wyniku konkursu, rozstrzygniętego 19 marca, wybrano osiem ośrodków I poziomu referencyjnego, w tym trzy nowe podmioty: Neuroclinic - Centrum Terapii i Rozwoju, NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego oraz Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wszystkie mają już doświadczenie w świadczeniu podobnych usług w regionie.

Fundacje: system wsparcia dzieci zostanie zburzony

Zdaniem fundacji, zmiana realizatora usług zburzy wypracowany przez lata system wsparcia, oparty na współpracy ze szkołami, rodzinami i instytucjami pomocy społecznej. Zmiana terapeuty w trakcie leczenia wymusza ponowne budowanie zaufania i może obniżyć skuteczność terapii.

Decyzja NFZ dotknie także dzieci oczekujące na rozpoczęcie leczenia - to osoby już zakwalifikowane, często po wstępnej diagnozie i wymagające pilnej interwencji - ostrzegają fundacje.