Nowoczesne centrum przesiadkowe powstanie w Sulejowie (woj. łódzkie). Inwestycja, której wartość wynosi 4,5 mln zł, otrzyma 3,8 mln zł unijnego dofinansowania.

Wizualizacja nowego centrum przesiadkowego w Sulejowie / Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego /

Nowy obiekt ma znacząco poprawić komfort podróżnych. W miejscu obecnego, skromnego przystanku przy ul. Dworcowej, powstanie zadaszony dworzec z poczekalnią, informacją turystyczną i toaletami.

Budynek zostanie wyposażony w energooszczędne oświetlenie oraz monitoring. Perony będą zadaszone, a cały układ komunikacyjny obejmie nowe zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe.

Ma być łatwiej zaparkować samochód. W projekcie uwzględniono także zieleń i małą architekturę.

Centrum przesiadkowe ma ułatwić podróżnym przesiadki między różnymi środkami transportu. Sulejów to ważny punkt na trasie autobusów dalekobieżnych kursujących ze wschodniej Polski, województwa świętokrzyskiego i Podkarpacia w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi. Autobusy zatrzymują się tu na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 12 (do Radomia) i nr 74 (do Kielc).

Wstępne wizualizacje inwestycji zostały już przedstawione mieszkańcom. W najbliższym czasie mają ruszyć procedury przetargowe.