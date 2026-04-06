Głęboko pod ziemią, kryje się prawdziwy skarb natury Uniejowa-Zdrój w Łódzkiem. To wyjątkowa woda geotermalna o temperaturze aż 68 stopni Celsjusza i niezwykle bogatym składzie mineralnym. Jej zastosowanie w profilaktyce zdrowotnej i kosmetyce doceniają zarówno lekarze, jak i kuracjusze.

Woda z głębin - naturalne bogactwo Uniejowa-Zdrój

Pod powierzchnią Uniejowa, na głębokości dwóch kilometrów, znajduje się źródło geotermalnej wody o unikalnych właściwościach. Zawiera ona aż 8 gramów minerałów w jednym litrze, a jej temperatura dochodzi do 68 stopni Celsjusza.

Lecznicze kąpiele - zdrowie i uroda w jednym miejscu

Woda termalna z Uniejowa zawiera między innymi siarkę oraz kwas metakrzemowy. To właśnie te składniki odpowiadają za poprawę kondycji skóry oraz wspierają zdrowie stawów.

Regularne kąpiele mogą przynieść ulgę osobom zmagającym się z dolegliwościami reumatologicznymi, a także tym, którzy chcą zadbać o piękną i zdrową cerę.

Jak dodaje prezes Term Uniejów - Marcin Pamfil - W szczególności osoby, które mają problemy ze stawami, mogą liczyć na to, że przy systematycznym, dłuższym korzystaniu z kąpieli w naszej wodzie, zauważą zmniejszenie tych dolegliwości.

Woda z uniejowskich źródeł wykorzystywana jest nie tylko do kąpieli, ale także do inhalacji i kuracji pitnych. Jej działanie doceniają osoby zmagające się z chorobami układu ruchu, mięśniowego, oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego oraz z problemami skórnymi.

Co ciekawe, woda ta nadaje się zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Nie bez powodu Termy Uniejów cieszą się popularnością wśród osób w każdym wieku. Nasza woda działa korzystnie także, gdy chcemy zadbać o urodę i pozbyć się napięć nagromadzonych w organizmie - podsumowuje Marcin Pamfil.

Woda geotermalna w kosmetyce

Kuracjusze chętnie korzystają z basenów solankowych, podkreślając ich relaksujące i odprężające działanie. Naturalne kosmetyki powstające na bazie tej wody dogłębnie nawilżają skórę, wygładzają ją, redukują zmarszczki i cellulit, a także łagodzą objawy alergii oraz wspomagają gojenie się zmian skórnych.

Składniki aktywne - sekret skuteczności

Wyjątkowe właściwości uniejowskiej wody to zasługa jej bogatego składu chemicznego. Kwas metakrzemowy poprawia uwodnienie skóry, zwiększa jej elastyczność i jędrność, a także spowalnia procesy starzenia.

Obecny w wodzie radon wzmacnia siły witalne skóry, fluor poprawia higienę jamy ustnej, a związki miedzi i żelaza wspierają odporność organizmu.

Potwierdzone naukowo korzyści

Naukowcy potwierdzają, że woda geotermalna z Uniejowa-Zdrój wykazuje korzystny wpływ na zdrowie i urodę. Kuracje oparte na jej bazie przynoszą ulgę w różnorodnych dolegliwościach i wspierają naturalną regenerację organizmu.