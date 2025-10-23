Łódzcy policjanci zatrzymali 6 mężczyzn, którzy handlowali narkotykami. Byli także powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Wprowadzili na rynek pół tony syntetycznych narkotyków wartych ponad 12 milionów złotych - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. W akcji wzięli także kontrterroryści.

Zdjęcia z zatrzymania / Policja Łódzka / Policja

Interwencja kontrterrorystów

We wtorek 21 października funkcjonariusze zatrzymali 6 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. W operację zaangażowano policjantów z komend wojewódzkiej i miejskiej w Łodzi, a nawet kontrterrorystów. Akcja miała miejsce w Łodzi i w powiecie zgierskim. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 26 do 41 lat, powiązani również ze środowiskiem pseudokibiców.

Śledczy ustalili również, że zatrzymani tworzyli zorganizowaną strukturę przestępczą. Miała się ona zajmować handlem nowymi środkami odurzającymi. Grupie przewodził jeden z zatrzymanych, 39-latek. Funkcjonariusze nie wykluczają, że część dochodu mogła być przeznaczona na działalność pseudokibiców.

Pół tony narkotyków wartych fortunę

Zatrzymani mieli wprowadzić na rynek pół tony syntetycznych narkotyków, których wartość sięgała ponad 12 mln zł - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Mundurowi ustalili, że chodzi o syntetyczne kannabinoidy.

"Substancje te charakteryzują się silnym i nieprzewidywalnym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci" - przekazała w komunikacie łódzka policja.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzania do obrotu dużych ilości narkotyków. Prokuratura złożyła również wniosek o areszt. Teraz grozi im do 12 lat więzienia, a dla lidera grupy nawet 15 lat.