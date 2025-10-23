W wyniku eksplozji w fabryce zbrojeniowej Płastmass w Kopiejsku w obwodzie czelabińskim w Rosji zginęło 9 osób, a 6 zostało rannych. Niezależne media twierdzą, że wybuch to efekt trafienia ukraińskim dronem. Zakłady znajdują się w górach Ural. Miało w nich również dojść do pożaru i kolejnej eksplozji.

Niezależne media: To atak ukraińskich dronów

Zakłady zbrojeniowe Płastmass znajdujące się w Rosji w górach Ural mogły zostać trafione ukraińskim dronem. W czwartek niezależny portal Nowaja Gazieta poinformował, że w fabryce doszło do eksplozji, które spowodowały ofiary śmiertelne. Na tę chwilę wiadomo, że zginęło 9 osób, a 6 zostało rannych.

Gubernator obwodu Aleksiej Teksler potwierdził informację o wybuchach. Z jego informacji wynika jednak, że zginęły 4 osoby, a 5 odniosło obrażenia. Ranni trafili do szpitala w ciężkim stanie.

Jak dotąd nie znamy dokładnych przyczyn eksplozji. Zdaniem portalu Ostorożno Nowosti były one wynikiem ataku dronów, jednak gubernator zdementował te doniesienia. Po atakach wydano ostrzeżenia o obecności bezzałogowego statku powietrznego - twierdzą świadkowie, na których powołuje się kanał Astra.

Kopiejsk leży w odległości ok. 1800 km od linii frontu konfliktu w Ukrainie. Zakłady Płastmass należą do państwowej spółki w Rosji.