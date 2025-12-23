Ratownicy dotarli do górników, którzy byli poszukiwani po wyrzucie metanu w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Jastrzębska Grupa Węglowa informuje, że stwierdzono zgon obu mężczyzn.

Kopalnia Pniówek w Pawłowicach / Kasia Zaremba / PAP

"Obaj górnicy byli doświadczonymi pracownikami z wieloletnim stażem. Rodziny poszkodowanych zostały otoczone opieką psychologiczną" - zapewnia JSW w komunikacie.

Okoliczności samego zdarzenia bada specjalnie w tym celu powołana komisja - przekazał wiceprezes JSW Adam Rozmus. Podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową.

Wiceprezes JSW Adam Rozmus przed kopalnią Pniówek / Kasia Zaremba / PAP

Rozmus przekazał, że rodziny zmarłych górników otrzymają pomoc finansową. Mówimy o konkretnych odszkodowaniach, które w ramach uchwał zarządu obowiązują w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej - zadeklarował.

W akcji w kopalni Pniówek brało udział 10 zastępów ratowniczych - dwa z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, dwa z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim oraz sześć z kopalni Pniówek.

W poniedziałek o godz. 17.10 w Pniówku doszło do wydzielenia się dużej ilości metanu.

W przodku na głębokości 830 metrów znajdowało się 10 pracowników. O własnych siłach wycofało się ośmiu pracowników.