Jak co roku w okresie świątecznym branża handlowa potrzebuje rąk do pracy. Już teraz firmy działające w tym zakresie szukają nowych pracowników. Wśród nich jest Amazon, który przygotował 8500 wakatów. Co ważne, gigant poszukuje głównie pracowników tymczasowych. Sprawdzamy, na jaką stawkę można liczyć.

Amazon utworzył 8500 wakatów w całej Polsce (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Amazon szuka aż 8500 pracowników do centrów logistycznych w całej Polsce.

Najwięcej wakatów jest w okolicach Wrocławia (2500), Poznania (2300) oraz na Śląsku (2600).

Stawka startowa to 36,2 zł brutto/h z dodatkiem za obecność, dodatkowo można otrzymać 2 tys. zł za pracę w szczycie sezonu.

Gdzie zatrudnia Amazon?

Rekrutacja firmy Amazon jest prowadzona do pracy tymczasowej w centrach logistycznych. W całej Polsce firma planuje zatrudnić 8500 pracowników. Choć rekrutować można się do każdego centrum dystrybucji w kraju, poszczególne placówki mają wyjątkowo wysoką liczbę wakatów. Przykładowo w Bielanach Wrocławskich dostępnych jest 2500 stanowisk, w miejscowości Sady, niedaleko Poznania - 2300. Z kolei łącznie w Gliwicach, Sosnowcu i Gorzyczkach (woj. śląskie) co najmniej 2600.

W rekrutacji firma będzie również korzystać z tzw. agencji pracy tymczasowej. Według deklaracji pracodawcy już od pierwszego dnia pracownikom przysługują tzw. benefity pozapłacowe. Chodzi m.in. o polisę na życie czy prywatny pakiet medyczny.

Ile można zarobić?

Dla nowych pracowników przewidziana jest stawka godzinowa wraz z "dodatkiem za obecność w pracy zgodnie z grafikiem", co łącznie wynosi 36,2 zł brutto/h.

Firma przekazała również, że w tym miesiącu zajdą zmiany w stawkach dla pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez Amazon. 11 centrów logistycznych zwiększy stawkę godzinową swoim stałym pracownikom. Wraz z dodatkiem za obecność zgodnie z grafikiem mają one mieścić się w zakresie 36,2-39,1 zł brutto/h - w zależności od stażu pracy.

Co więcej, firma wypłaci dodatkowe 2 tys. zł pracownikom, którzy pojawia się w pracy w najgorętszym momencie sezonu. Otrzymają je zarówno nowi, jak i obecni pracownikom.

Osoby z niepełnosprawnościami mile widziane

Amazon obecnie zatrudnia 160 osób z niepełnosprawnościami - głównie niesłyszących i niedosłyszących. W planach jest zatrudnienie kolejnych 60.

Firma zadeklarowała również zwiększenie dofinansowania szkoleń dla pracowników - z obecnych 6,5 tys. zł do 8,2 tys. zł. Kursy mają być dostępne dla osób zatrudnionych zarówno na podstawowych, jak i wyższych stanowiskach. Chodzi o szkolenia z zakresu m.in. programowania czy analizy danych. Zdaniem firmy prowadzenie kursów to inwestycja w przyszłą kadrę, która ma odpowiadać za rozwój firmy.

Amazon rozpoczął funkcjonowanie w Polsce od 2014 r. Przedsiębiorstwo deklaruje, że w latach 2012-2023 inwestycje w Polsce były warte ponad 30 mld zł. Amazon miał także utworzyć łącznie ok. 70 tys. miejsc pracy, wliczając w to stanowiska, które powstały pośrednio. O sprawie informowała "Strefa Biznesu".