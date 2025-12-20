Tragiczny wypadek w Turobowicach (woj. łódzkie). Na drodze powiatowej w tej miejscowości doszło do dachowania samochodu osobowego. Auto prowadził 21-letni mężczyzna. Nie przeżył.

Wypadek w Turobowicach / KP PSP Rawa Mazowiecka /

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do zdarzenia doszło w sobotę około 6 rano. Na prostym odcinku drogi powiatowej w miejscowości Turobowice dachował samochód osobowy.

Jak informuje TVN24, w pojeździe znajdował się 21-letni mężczyzna, który został zakleszczony we wraku.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Strażacy wydobyli poszkodowanego z auta, niestety kierowca nie przeżył.

Okoliczności wypadku są wyjaśniane przez policję.

Wypadek w Turobowicach / KP PSP Rawa Mazowiecka /