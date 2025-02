W przyszłym tygodniu w bełchatowskim szpitalu zacznie działać rezonans magnetyczny, który - dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji - ma skrócić proces diagnostyczny. W placówce będzie wykorzystywane także stare urządzenie, co powinno przynieść szybsze i bardziej precyzyjne badania dla pacjentów.

Nowy rezonans magnetyczny w bełchatowskim szpitalu jest większy, ma mocniejszy stół i badania będą wspierane przez sztuczną inteligencję / UMWŁ / Materiały prasowe

W przyszłym tygodniu w wojewódzkim szpitalu w Bełchatowie (woj. łódzkie) zacznie działać najnowocześniejszy na rynku rezonans magnetyczny. Diagnostów, a później lekarzy, będzie wspomagać sztuczna inteligencja. Tym samym pacjenci powinni być diagnozowani szybciej i dokładniej. Z nowym rezonansem w placówce będą dwa takie urządzenia diagnostyczne.

Dyrektor szpitala w Bełchatowie przyznaje, że obecnie pacjenci oczekują na pilne badania rezonansem do marca, a w przypadkach stabilnych - do czerwca. To, że będziemy robić więcej badań, nie wystarczy, bo najważniejszy jest opis badania. Musimy tak wszystko skorelować i zorganizować, żeby na opis badania pacjent nie czekał dłużej, niż czeka do tej pory - podkreśla Dagmara Bednarek.

Aktualnie pacjenci czekają na opis badania rezonansem 2-3 tygodnie, a tomografem komputerowym - do tygodnia. Staramy się te badania opisywać bardzo szybko i właściwie na bieżąco, więc trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, o ile przyspieszą terminy oczekiwania na badania rezonansem magnetyczny po uruchomieniu nowego urządzenia - zaznacza dyrektor placówki.

Nowy rezonans magnetyczny w bełchatowskiej placówce wyposażony jest w technologie, które skracają czas badania i jednocześnie poprawiają jakość uzyskiwanych obrazów. Jak podkreśla kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w szpitalu Beata Pawłowska, urządzenie umożliwi wykonywanie nowych rodzajów badań takich, jak: diagnostyka kolan, drobnych stawów czy prostaty.

Dodatkowo nowoczesny rezonans ma większy otwór i wytrzymalszy stół, co pozwala na badanie osób ważących do 250 kilogramów - wcześniej granica wynosiła 200 kilogramów. Takie zmiany spowodują, że diagnostyka będzie bardziej dostępna i mniej uciążliwa dla pacjentów.

W bełchatowskim szpitalu, obok nowego rezonansu, nadal będzie działać poprzednia pracownia rezonansu magnetycznego. Jednak stare urządzenie, wykorzystywane od 14 lat, jest awaryjne i mniej precyzyjne.

Nowy rezonans to koszt 9 mln złotych, sfinansowany z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Co istotne, Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia finansowanie całej diagnostyki rezonansem magnetycznym, nie nakładając limitu na liczbę badań.

Rezonans magnetyczny jest bardzo ważnym narzędziem w diagnostyce medycznej, umożliwiającym wykrycie zmian chorobowych na bardzo wczesnym etapie. Dzięki niemu możliwe jest szybsze rozpoczęcie leczenia, co w wielu przypadkach jest kluczowe dla zdrowia i życia pacjentów.