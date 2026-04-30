Kierowca, który śmiertelnie potrącił posła Łukasza Litewkę, dostał policyjną ochronę. Jest nią objęty od momentu zwolnienia go z tymczasowego aresztu - informuje reporter RMF FM.

Miejsce wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka

Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących zakresu ochrony kierowcy.

Decyzję o ochronie mężczyzny podjęto na skutek informacji, które zaczęły pojawiać się zaraz po wypadku, m.in. w internecie .

Jak usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM, chodzi m.in. o próby ustalenia, kim jest podejrzany, gdzie mieszka, apele dotyczące jego osoby. To wszystko sprawiło, że zapadła decyzja o przyznaniu mężczyźnie ochrony.

Śledczy nie ujawniają, w jaki sposób kierowca jest chroniony.

Po zwolnieniu z tymczasowego aresztu mężczyzna jest jednocześnie pod dozorem policji i raz w tygodniu musi meldować się w wyznaczonej jednostce. Która to jednostka - to też pozostaje tajemnicą.

Śledztwo w sprawie wypadku

Prokuratura czeka teraz m.in. na opinie biegłych dotyczące rekonstrukcji wypadku, ewentualnego korzystania z telefonu przez kierowcę oraz wyniki badań toksykologicznych.

Śledczy czekają też na wyznaczenie terminu posiedzenia sądu, na którym ma być rozpatrywane prokuratorskie zażalenie dotyczące tymczasowego aresztu dla kierowcy.

Śmierć Łukasza Litewki

Tragicznie zmarły 36-letni poseł Lewicy Łukasz Litewka spoczął w środę na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy.

Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Poseł był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.