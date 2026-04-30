Komisja Europejska potwierdza informacje dziennikarki RMF FM z poniedziałku, że od jutra część wołowiny trafi z krajów Mercosur na unijny rynek bez cła. Chodzi o dodatkowe prawie 50 tys. ton wołowiny wysokiej jakości (tzw. kwota Hilton), które do tej pory było obłożone 20 proc. cłem.

"Rzeczywiście tak jest: 0 proc. cło będzie obowiązywać od 1 maja w odniesieniu do licencji wydanych w ramach kontyngentów wołowiny Hilton dla krajów Mercosur" - przekazała RMF FM Louise Bogey. Dziennikarka RMF FM czekała na to oświadczenie KE 3 dni. Sprawa wzbudza wiele emocji wśród polskich producentów, bo ten dodatkowy kontyngent bezcłowy może zwiększyć konkurencję na unijnym rynku i wpłynąć na ceny. I może uderzyć w polskich producentów "od razu", bo w przeciwieństwie do kwoty 99 tys. ton, ten kontyngent wchodzi w życie "z dnia na dzień".

Przemilczany dodatkowy kontyngent wołowiny

Dodatkowo bulwersuje fakt, że KE do tej pory w szerszym przekazie publicznym o tym bezcłowym kontyngencie nie informowała. A przekazywała jedynie informację o 99 tys. ton wołowiny z Mercosuru, podkreślając, że jej wprowadzanie na unijny rynek będzie odbywać się stopniowo przez 6 lat.

W tej sprawie KE nie ma sobie nic do zarzucenia. Rzeczniczka KE przekazała, że "tekst umowy UE-Mercosur jest publicznie dostępny, a Komisja konsekwentnie aktualizuje wszystkie istotne kwestie za pośrednictwem swoich materiałów prasowych i rozpowszechnia je za pośrednictwem przedstawicieli Komisji". Dodała również, że "jeśli chodzi o kwoty na wołowinę, zarówno w ujęciu szczegółowym, jak i ogólnym, uprzejmie odsyłam do naszej karty informacyjnej AGRI dotyczącej umowy UE-Mercosur".

Kwota Hilton

Dziennikarka RMF FM sprawdziła na oficjalnej stronie KE informacje dotyczące umowy z Mercosur. I widnieją tam zapisy, że "umowa nie zapewnia bezcłowego dostępu do wołowiny". Tymczasem rzeczniczka KE, Louise Bogey, potwierdziła, że cło na kwotę Hilton spada do zera.

Jest tam rozdział dotyczący importu wołowiny z Mercosur pod tytułem: "Ograniczony dodatkowy dostęp wołowiny z Mercosur". I ani słowa o kwocie Hilton. Natomiast od razu rzuca się w oczy kłamliwa informacja - "umowa nie zapewnia bezcłowego dostępu do wołowiny z Mercosuru". Bo nie można tego inaczej nazwać, jeżeli za prawdziwą uzna się oświadczenie rzecznik KE dla RMF FM, że "w przypadku kontyngentów wołowiny Hilton zmienia się cło w ramach kontyngentu, spadając z 20 proc. do zera dla produktów pochodzących z Mercosur".

W tym rozdziale o wołowinie KE informuje jedynie, że umowa "umożliwi wprowadzenie na rynek UE 99 000 ton wołowiny z Mercosuru z cłem w wysokości 7,5 proc." i że "umowa będzie miała ograniczony wpływ na rynek wołowiny w UE". Ponadto KE zapewnia, "całkowita wielkość stanowi 1,5 proc. całkowitej europejskiej produkcji wołowiny i stanowi mniej niż połowę obecnego importu z Mercosuru".