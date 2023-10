Na kary od 9 do 15 lat więzienia sąd skazał pięciu mężczyzn, którzy w 2018 roku przy ul. Teligi w Krakowie napadli na 19-letniego kibica drużyny przeciwnej. Sprawcy odcięli mu maczetą rękę, chłopak zmarł w szpitalu. Sąd uznał oskarżonych za winnych, zaznaczając, że nie działali oni z zamiarem zabicia i nie byli członkami zorganizowanej grupy przestępczej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wyrok nie jest prawomocny.

Czterech pseudokibiców usłyszało wyroki od 9 do 12 lat więzienia, a jeden z nich, oskarżony o zorganizowanie napaści został skazany na 15 lat pozbawienia wolności.

Nie udało się szczegółowo ustalić przebiegu napaści ani dokładnie tego kto, co robił. Według sądu pseudokibice Wisły działali, by zadać ciężkie obrażenia, ale nie ma podstaw, by uznać, że chcieli zabójstwa, dlatego zostali skazani za umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przy nieumyślnym spowodowaniu śmierci.

Według sądu nie ma podstaw, żeby uznać, że oskarżeni działali w zorganizowanej grupie przestępczej, ale motywacją ich działania była chęć dostania się do grupa Wisła Sharks.

Sprawa śmierci nastolatka wstrząsnęła Krakowem. Z relacji świadków wynika, że napadnięty był w towarzystwie dwóch znajomych, kiedy nadbiegła do niego grupa zamaskowanych osób, uzbrojonych w siekiery i maczety. W wyniku napaści nastolatkowi odcięto rękę na wysokości łokcia, doznał też licznych obrażeń nóg. W ciężkim stanie został przewieziony karetką do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie zmarł.