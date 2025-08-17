Kobieta w ciąży z impetem wjechała w słup telekomunikacyjny w miejscowości Jawiszowice (woj. małopolskie). Jak się okazało, 38-latka miała dwa promile alkoholu we krwi, a pod opieką dwuletnią córkę. Obie poszkodowane zostały przewiezione do szpitala na badania. Sprawą zajmuje się policja.

Kobieta miała 2 promile alkoholu / KPP Oświęcim /

Do zdarzenia doszło w sobotę 16 sierpnia w miejscowości Jawiszowice w powiecie oświęcimskim. Według ustaleń służb, kobieta nagle straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z jezdni i z impetem uderzyła w słup telekomunikacyjny. Siła uderzenia była tak duża, że słup został złamany i przewrócił się na drogę. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym zespół ratownictwa medycznego oraz policję.

Badanie alkomatem wykazało, że kierująca miała w organizmie aż 2 promile alkoholu. Co więcej, kobieta przewoziła w samochodzie swoje dwuletnie dziecko, a sama jest w ciąży.

Obie poszkodowane - matka oraz jej córka - zostały natychmiast przetransportowane do szpitala, gdzie poddano je szczegółowym badaniom. Na szczęście, według wstępnych informacji, nie odniosły poważnych obrażeń, jednak sytuacja wymagała pilnej interwencji medycznej ze względu na stan zdrowia kobiety i dziecka. Na miejscu nie odnotowano innych osób poszkodowanych.

Kobieta z impetem wjechała w słup / KPP Oświęcim /

W wyniku kolizji ruch na ulicy Przecznej został poważnie utrudniony. Uszkodzony słup telekomunikacyjny oraz rozbity pojazd blokowały przejazd, a służby przez dłuższy czas pracowały nad zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i usunięciem zagrożenia z jezdni. Dopiero po kilku godzinach sytuacja została opanowana, a ruch przywrócono do normy.

Sprawą zajmuje się obecnie policja, która prowadzi postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz narażenia małoletniego na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata, a w przypadku stężenia alkoholu powyżej 1,5 promila - także konfiskata samochodu. Dodatkowo, za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia.