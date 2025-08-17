Pociąg osobowy relacji Olsztyn - Bydgoszcz zderzył się z kamperem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Gronówko (woj. kujawsko-pomorskie). Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie z miejsca wypadku / OSP KSRG Gronowo /

W zderzeniu brał udział pociąg Polregio z Olsztyna do Bydgoszczy. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Gronówko (powiat toruński).

Ofiara śmiertelna to kobieta, która podróżowała kamperem. Ranny został jadący z nią mężczyzna. Na miejsce wezwane zostało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Nie ucierpiał nikt spośród pasażerów i obsługi pociągu. Składem Polregio podróżowało 45 osób. Wszyscy zostali ewakuowani.



Ruch pociągów na tej trasie został wstrzymany. Na miejscu pracują służby.