Pociąg osobowy relacji Olsztyn - Bydgoszcz zderzył się z kamperem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Gronówko (woj. kujawsko-pomorskie). Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

W zderzeniu brał udział pociąg Polregio z Olsztyna do Bydgoszczy. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Gronówko (powiat toruński). 

Ofiara śmiertelna to kobieta, która podróżowała kamperem. Ranny został jadący z nią mężczyzna. Na miejsce wezwane zostało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Nie ucierpiał nikt spośród pasażerów i obsługi pociągu. Składem Polregio podróżowało 45 osób. Wszyscy zostali ewakuowani. 

Ruch pociągów na tej trasie został wstrzymany. Na miejscu pracują służby.

