Więcej bezpłatnych szczepień od jutra będzie dostępnych w polskich aptekach. W życie wejdą nowe przepisy. Skorzystają z nich wszystkie osoby pełnoletnie. Od poniedziałku pula refundowanych szczepień w aptekach rozszerzy się o krztusiec, HPV, półpasiec, tężec, WZW A, WZW B i RSV – wynika z obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia. Dla wszystkich bezpłatne będzie podanie szczepienia, a darmowa szczepionka dla wybranych grup pacjentów.

Od poniedziałku więcej refundowanych szczepień (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W aptekach mogą się zaszczepić osoby po ukończeniu 18 lat.

Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych, zakłada, że od 18 sierpnia refundowane w aptekach będzie podanie 10 szczepień. To szczepienia przeciwko: COVID-19, grypie, pneumokokom, krztuścowi, ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV), półpaścowi, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV).

Oszczędność około 30-40 złotych

Poniedziałkowa zmiana oznacza w praktyce, że pacjent nie będzie musiał płacić farmaceucie za usługę wstrzyknięcia preparatu. Zrobi to NFZ. Osoby w wieku 65+ za darmo mogą dostać też niektóre preparaty, na przykład szczepionkę przeciwko RSV czy przeciwko półpaścowi. Stało się tak dzięki zmianom na liście leków refundowanych wprowadzonym w ostatnich miesiącach.

Sama usługa podania szczepionki kosztowała zazwyczaj w aptece około 30-40 złotych. Zmiana, która wejdzie w życie 18 sierpnia, ma usprawnić między innymi szczepienia w sezonie infekcyjnym, w tym szczepienia przeciwko grypie, które według planów rozpoczną się już we wrześniu.

W całej Polsce punkty szczepień działają w prawie dwóch tysiącach aptek - wynika z danych, jakie dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz uzyskał w Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Wszystkich takich placówek jest ponad 11 tysięcy.

Obecnie do aptek na szczepienie mogą zgłaszać się tylko osoby pełnoletnie. Resort zdrowia od wielu miesięcy analizuje możliwość obniżenia granicy wieku pozwalającego na szczepienie w aptece, czyli poza klasycznym punktem szczepień typu przychodnia czy szpital.