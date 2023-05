Na terenie całego województwa Małopolskiego obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo także stany alarmowe - informuje IMGW.

Odwołane kursowanie promu "Drogowiec"

Z powodu wysokiego poziomu Wisły przestał kursować do odwołania prom "Drogowiec" w rejonie Spytkowic - podało starostwo w Wadowicach, do którego należy jednostka. Przeprawa skraca drogę między miejscowościami po obu stronach rzeki o kilkadziesiąt kilometrów.



W związku z wysokim poziomem wody prom "Drogowiec", kursujący w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty, nie będzie kursował aż do odwołania - oświadczyło starostwo.