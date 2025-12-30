Mieszkańcy Krakowa mają szansę podarować swoim bożonarodzeniowym choinkom drugie życie. Do 8 lutego można oddawać doniczkowe drzewka do specjalnie wyznaczonych punktów w ramach akcji „Choinka”. Zebrane rośliny zostaną posadzone na terenach miejskich, wzbogacając zieloną przestrzeń stolicy Małopolski.

W Krakowie ruszyła akcja "Choinka" / Shutterstock

Gdzie oddać choinkę?

Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował dwa punkty, w których mieszkańcy mogą zostawić swoje świąteczne drzewka. Pierwszy z nich znajduje się przy ul. Za Torem 22, a drugi - przy ul. Tadeusza Ptaszyckiego 6, przed halą sportowo-widowiskową Hutnik Kraków/Suche Stawy.

Oba miejsca są wyraźnie oznaczone plakatami informacyjnymi.



Organizatorzy akcji zapewniają, że wszystkie zebrane drzewka zostaną posadzone na terenach miejskich. Dzięki temu choinki, które zdobiły domy podczas świąt, będą mogły dalej rosnąć i służyć mieszkańcom Krakowa.

Aby zwiększyć szanse na to, że choinka przyjmie się w nowym miejscu, należy odpowiednio o nią zadbać jeszcze w domu.

"Aby zwiększyć szanse, że choinka poradzi sobie po świętach w środowisku naturalnym - należy o nią odpowiednio zadbać w domu: podlewać regularnie drzewko i monitorować poziom wody, nie przegrzewać, a kilka dni przed dostarczeniem dobrze byłoby wystawić ją na balkon, przygotowując w ten sposób do warunków plenerowych" - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.



Doniczkowe drzewka można przekazywać do wyznaczonych punktów do 8 lutego. To doskonała okazja, by po świętach zadbać o środowisko i pomóc w zazielenianiu Krakowa.



