Porady dietetyków, kontrola znamion i pieprzyków, mammografia, badania laryngologiczne i badanie słuchu oraz analiza składu ciała to badania, z których będzie można bezpłatnie skorzystać w najbliższą sobotę podczas pikniku "Sobota dla zdrowia", który organizuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wraz z Młodzieżowym Domem Kultury Bielany. Wydarzenie odbędzie się na terenie Domu Kultury przy ulicy Cegłowskiej 39.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku przypada 70-lecie kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce. Obchody tego jubileuszu inaugurujemy wydarzeniem edukacyjno-prozdrowotnym "Sobota dla zdrowia" - mówi prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Obok ciekawych zajęć i warsztatów zaplanowano prelekcje i debaty lekarzy specjalistów z wielu dziedzin medycyny. Eksperci podpowiedzą m.in. jak zadbać o zdrowie psychiczne, uniknąć chorób cywilizacyjnych i zdrowo żyć. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do godz. 18.

Będzie można skorzystać z:

kontroli znamion i pieprzyków za pomocą dermatoskopu;

badań laryngologicznych: uszu, gardła, nosa, krtani, szyi;

analizy składu ciała, dzięki której dowiesz się, jaki masz poziom tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz zawartości wody w organizmie;

badań przesiewowych w kierunku chorób narządu wzroku;

konsultacji z fizjoterapeutą;

konsultacji z dietetykiem.

Klinika Otolaryngologii CMKP oferuje:

1. Badanie laryngologiczne - ocenę nosa, gardła, krtani i uszu, a także wykonywać badanie słuchu metodą tympanometrii.

Z takich badań szczególnie powinny skorzystać osoby z grup ryzyka nowotworów głowy i szyi, czyli osoby po 40. roku życia, szczególnie te, które palą papierosy lub zauważyły u siebie trwający dłużej niż trzy tygodnie, niezwiązany z infekcją, jeden z takich objawów jak: przewlekła chrypka, problemy z połykaniem, guz szyi, ból gardła, czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, niegojące się owrzodzenie języka, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa albo owrzodzenia skóry głowy i szyi - mówi prof. CMKP Karolina Dżaman, kierownik Kliniki Otolaryngologii CMKP.

Dodaje, że rak głowy i szyi to nowotwory złośliwe występujące w obrębie wszystkich narządów głowy i szyi z wyjątkiem mózgu, do których zaliczamy raka wargi, dna jamy ustnej, języka, migdałków, gardła, krtani, nosa i zatok przynosowych, tarczycy, skóry twarzy i szyi. Pod względem częstości występowania zajmują 6. miejsce w Polsce. Co roku w naszym kraju diagnozuje się ok. 10 tys. nowych przypadków.

Zachęcam do profilaktycznych badań, bo jeżeli nowotwór z obszaru głowy i szyi zostanie zdiagnozowany we wczesnym etapie zaawansowania, to stopień przeżywalności wynosi nawet 80-90 procent - podkreśla prof. CMKP Karolina Dżaman.

2. Badania dla kobiet w ciąży ukierunkowane na ocenę zaburzeń oddychania, które mogą występować w ciąży tj. bezdechów oraz nieżytu nosa ciężarnych, zaburzeń smaku i węchu oraz zaburzeń drożności trąbki słuchowej.

W związku ze zmianami, jakie zachodzą w organizmie kobiety w czasie ciąży, często dochodzi do obrzęków w drogach oddechowych, co skutkuje zaburzeniami węchu i smaku, problemami ze słuchem, niedrożnością nosa i bezdechami w czasie snu - podkreśla prof. CMKP Karolina Dżaman. Ocenia się, że problem bezdechów może dotyczyć nawet 25 proc. kobiet ciężarnych w III trymestrze ciąży - dodaje.

Ponad 60 proc. pacjentów już w momencie postawienia diagnozy znajduje się w zaawansowanym stopniu choroby.

Pracownicy Kliniki Okulistyki CMKP przeprowadzą badania przesiewowe w kierunku chorób narządu wzroku.

W Polsce ok. 1 mln. osób choruje na jaskrę, połowa z nich może nie wiedzieć, że choruje - mówi prof. dr. hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP. Dlatego postanowiliśmy, że w czasie pikniku będziemy przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku jaskry. Chętnym zaproponujemy wypełnienie ankiety dotyczącej czynników ryzyka mogących przyczynić się do zachorowania, a pracownicy kliniki będą mierzyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. To są dwa podstawowe, wstępne kroki, które mogą zasugerować, że u pacjenta należy przeprowadzić dokładniejsze badania w celu wykrycia jaskry - zaznacza prof. Grabska-Liberek.

Pracownicy Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej CMKP przeprowadzą badania znamion i pieprzyków za pomocą dermatoskopu.