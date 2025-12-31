Rosyjski resort obrony pokazał drona, który miał zostać użyty do ataku na rezydencję Putina w Wałdaju - przekazała w środę agencja AFP. Do rzekomego ataku miało dojść podczas rozmów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego na Florydzie. Tymczasem strona ukraińska twierdzi, że atak został wymyślony przez Moskwę, aby storpedować rozmowy pokojowe. Donald Trump, kiedy usłyszał o rzekomym ataku był "bardzo zły", choć przyznał, że to możliwe, że do nalotu w ogóle nie doszło.
1 godz. 15 minut temu
