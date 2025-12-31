Polsce przybędzie sześć miast. 1 stycznia 2026 roku prawa miejskie otrzymają miejscowości w województwach: mazowieckim, lubelskim, opolskim i śląskim. Zmienią się też granice niektórych gmin i miast.

Powiatowe Święto Strażaka w Stanisławowie, 20 maja 2023 r. / Przemysław Piątkowski / PAP

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy zostało opublikowane 31 lipca.

Nowe miasta w Polsce

Zgodnie z nim, od 1 stycznia sześć miejscowość ma nadany status miasta.

Miastami zostaną trzy miejscowości w województwie mazowieckim: Stanisławów (pow. miński), Małkinia Górna (pow. ostrowski), Staroźreby (pow. płocki).

Status miasta zyskają także: Janów Podlaski (pow. bialski, woj. lubelskie), Branice (pow. głubczycki, woj. opolskie) oraz Janów (pow. częstochowski, woj. śląskie).

Nową nazwę - Bratian - otrzyma natomiast wiejska gmina Nowe Miasto Lubawskie w woj. warmińsko-mazurskim. Bratian odróżni się w ten sposób od sąsiedniego powiatowego Nowego Miasta Lubawskiego.

Zmiany w granicach gmin

1 stycznia nastąpią także zmiany dotyczące granic gmin.

Rada Ministrów zgodziła się, by w województwie lubelskim zmienić granice gminy Chełm, do której włączono dwa obszary - 31,5 ha i 43,98 ha terenów miasta Chełm. W województwie małopolskim do gminy Rytro wejdzie 1,40 ha sołectwa Młodów z gminy Piwniczna-Zdrój, a do tej gminy 1,22 ha terenu wsi Sucha Struga z gminy Rytro, a do gminy Niepołomice - 3,22 ha gminy Kłaj.

W województwie mazowieckim do gminy Zakrzew dołączy 1,63 ha Lasu Kapturskiego. Do Radomia trafi natomiast 97,16 ha z gminy Jedlnia-Letnisko, 119,26 ha z gminy Kowala i 112,23 ha z gminy Jastrzębia.

W województwie pomorskim włączone do Słupska zostaną 416,05 ha obrębu Bolesławice z gminy Kobylnica. Do Lęborka od nowego roku należyć będzie część terenów gminy Nowa Wieś Lęborska - 129,42 ha obrębu Małoszyce, 63,93 ha obrębu Kębłowo Nowowiejskie i 129,70 ha obrębu Nowa Wieś Lęborska. Z kolei do miasta Ustka z gminy Ustka trafi 275,86 ha obrębu Przewłoka

W województwie śląskim miasto Radzionków zostanie powiększone 0,51 ha kosztem miasta Piekary Śląskie z obrębu Piekary Wielkie.

Zmiany granic miast

Rząd zmienił też granice miast w województwie lubuskim. Włączone do miasta Strzelce Krajeńskie od 1 stycznia zostanie 33,62 ha obrębu Licheń należące wcześniej do gminy Strzelce Krajeńskie, a do miasta Zbąszynek 93,46 ha obrębu Kosieczyn z terenu gminy Zbąszynek.