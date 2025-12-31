Czworo nastolatków trafiło do szpitala po groźnym wypadku na ulicy Lourdyjskiej w Częstochowie. Stan 17-letniej dziewczyny jest ciężki.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Częstochowa / Policja

Częstochowska policja informuje, że we wtorek po godz. 20:30 funkcjonariusze jadąc ulicą Warszawską, zauważyli samochód marki Volkswagen, którego kierowca nie włączył kierunkowskazu przy zjeździe z ronda. Postanowili zatrzymać pojazd do kontroli.

Kierowca zignorował policyjne sygnały i nie zatrzymał się do kontroli. Na ul. Lourdyjskiej uciekające auto wjechało pod biegnące przy drodze rury ciepłownicze.

W aucie było czworo nastolatków w wieku od 15 do 18 lat. Cała czwórka trafiła do szpitala. Stan 17-letniej pasażerki jest ciężki.

Wiadomo, że 18-latek, który siedział za kierownicą osobówki, nie miał prawa jazdy. Był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych.

Okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja oraz prokuratura.

