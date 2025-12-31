Dom filmowych McCallisterów znów ma być taki, jakim kochają go miliony fanów na całym świecie. Po krótkiej przygodzie z białymi ścianami i minimalistycznym wystrojem, kultowa posiadłość w Winnetce pod Chicago z filmu "Kevin sam w domu" przejdzie remont. Nowy właściciel odpokutuje swoje wnętrzarskie grzeszki i przywróci pierwotny wygląd domu - wszystko po fali krytyki ze strony fanów produkcji.

  • Nowy właściciel "domu Kevina" w Winnetce pod Chicago zaaranżował wnętrza na ascetyczny styl, co wywołało falę krytyki fanów kultowego filmu.
  • Internauci skrytykowali zmiany, porównując wnętrza do gabinetu lekarskiego zamiast przytulnego domu znanego z "Kevina samego w domu".
  • Projektant Scott Price zapowiada renowację, która przywróci ciepły, nostalgiczny klimat lat 90.
  • Dom, wybudowany w 1926 roku, stał się symbolem świątecznych przygód Kevina i jego walki z Mokrymi Bandytami, a w styczniu 2025 właściciel zapłacił za niego 5,5 mln dolarów.
  • Macaulay Culkin, filmowy Kevin, rozważał zakup domu i przemianę go w centrum rozrywki, ale życie rodzinne przeważyło nad tym pomysłem.
  • Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Zobacz również:

Minimalizm? Nie w tym domu

Niektórzy lubią biel, inni preferują ciepłe kolory - wnętrzarskie gusta są podzielone. Jednak jedno jest pewne - jeśli zmieniasz wystrój jednego z najbardziej kultowych domów w historii kina, przygotuj się na falę krytyki.

Nowy właściciel "domu Kevina" w Winnetce pod Chicago postanowił zaaranżować wnętrza na modny, ascetyczny styl. Fani filmu "Kevin sam w domu" nie byli z tego powodu zadowoleni. Wskazywali, że wnętrza przypominają gabinet lekarski...

Od momentu, gdy nowe wnętrza ujrzały światło dzienne, internet rozgrzał się do czerwoności. Internauci nie przebierali w słowach - dom miał być magiczny, a nie sterylny jak sala operacyjna.

Znany od momentu premiery jako "dom McCallisterów" stanowił arenę rozgrywki pomiędzy rezolutnym ośmiolatkiem granym przez Macaulaya Culkina, a tzw. Mokrymi Bandytami, w których role wcielili się Joe Pesci i Daniel Stern.

To właśnie zbudowany w 1926 roku dom był jednym ze źródeł sukcesu filmu wyreżyserowanego przez Johna Hughesa.

"Ciepło i miłość" powrócą

Jak informuje stacja NBC5 Chicago, wnętrze domu w Winnetce w stanie Illinois powróci do wyglądu budzącego nostalgię za słynną produkcją z 1990 roku. Projektant Scott Price zapewnia, że renowacja przywróci przytulny klimat znany z ekranu.

"Naszą wizją jest przywrócenie ciepła i miłości bijących z filmu. Było tu tak wiele wspaniałych kolorów i po prostu czuło się tutaj, jak w domu z rodziną. Chcemy przywrócić tę magię" - zapewniał, mówiąc o projekcie renowacji wnętrz, które od 2018 roku budzą sprzeciw fanów.

Wielbiciele filmu mogą odetchnąć z ulgą - dom przejdzie metamorfozę z powrotem do lat 90.

Zobacz również:

"Kevin sam w domu" powróci po latach? Macaulay Culkin ma pomysł
"Kevin sam w domu" powróci po latach? Macaulay Culkin ma pomysł

Ile kosztował "dom Kevina"?

Za posiadłość, która od 1990 roku wywołuje móstwo wspomnień o pułapkach, świątecznych dekoracjach i "mokrych bandytach", nowy właściciel zapłacił w styczniu 2025 roku 5,5 miliona dolarów.

Przez chwilę wydawało się, że dom przejmie sam Macaulay Culkin, czyli filmowy Kevin. "Miałem ochotę go kupić, ot tak, dla zabawy" - cytowała aktora gazeta "The New York Times".

Aktor miał nawet pomysł, by zamienić rezydencję w centrum rozrywki, gdzie ludzie mogliby m.in. zjeżdżać na sankach po schodach, tak jak robił to filmowy Kevin.

Niestety, życie rodzinne okazało się ważniejsze niż ślizgawki po oryginalnej boazerii.