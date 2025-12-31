Dom filmowych McCallisterów znów ma być taki, jakim kochają go miliony fanów na całym świecie. Po krótkiej przygodzie z białymi ścianami i minimalistycznym wystrojem, kultowa posiadłość w Winnetce pod Chicago z filmu "Kevin sam w domu" przejdzie remont. Nowy właściciel odpokutuje swoje wnętrzarskie grzeszki i przywróci pierwotny wygląd domu - wszystko po fali krytyki ze strony fanów produkcji.

Posiadłość, która posłużyła jako "dom Kevina" w filmie "Kevin sam w domu" / Shutterstock

Nowy właściciel "domu Kevina" w Winnetce pod Chicago zaaranżował wnętrza na ascetyczny styl, co wywołało falę krytyki fanów kultowego filmu.

Internauci skrytykowali zmiany, porównując wnętrza do gabinetu lekarskiego zamiast przytulnego domu znanego z "Kevina samego w domu".

Projektant Scott Price zapowiada renowację, która przywróci ciepły, nostalgiczny klimat lat 90.

Dom, wybudowany w 1926 roku, stał się symbolem świątecznych przygód Kevina i jego walki z Mokrymi Bandytami, a w styczniu 2025 właściciel zapłacił za niego 5,5 mln dolarów.

Macaulay Culkin, filmowy Kevin, rozważał zakup domu i przemianę go w centrum rozrywki, ale życie rodzinne przeważyło nad tym pomysłem.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Minimalizm? Nie w tym domu

Niektórzy lubią biel, inni preferują ciepłe kolory - wnętrzarskie gusta są podzielone. Jednak jedno jest pewne - jeśli zmieniasz wystrój jednego z najbardziej kultowych domów w historii kina, przygotuj się na falę krytyki.

Nowy właściciel "domu Kevina" w Winnetce pod Chicago postanowił zaaranżować wnętrza na modny, ascetyczny styl. Fani filmu "Kevin sam w domu" nie byli z tego powodu zadowoleni. Wskazywali, że wnętrza przypominają gabinet lekarski...

Od momentu, gdy nowe wnętrza ujrzały światło dzienne, internet rozgrzał się do czerwoności. Internauci nie przebierali w słowach - dom miał być magiczny, a nie sterylny jak sala operacyjna.

Znany od momentu premiery jako "dom McCallisterów" stanowił arenę rozgrywki pomiędzy rezolutnym ośmiolatkiem granym przez Macaulaya Culkina, a tzw. Mokrymi Bandytami, w których role wcielili się Joe Pesci i Daniel Stern.

To właśnie zbudowany w 1926 roku dom był jednym ze źródeł sukcesu filmu wyreżyserowanego przez Johna Hughesa.