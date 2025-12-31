Planujesz urlop w 2026 roku? To dobry moment, by się przygotować! Kalendarz świąt i dni wolnych w przyszłym roku otwiera wyjątkowe możliwości dla wszystkich, którzy chcą odpocząć dłużej, wykorzystując zaledwie kilka dni urlopu. Sprawdź, jak zaplanować wolne, by maksymalnie wydłużyć swoje przerwy od pracy i nie przegapić żadnej okazji na długi weekend!

Kalendarz świąt 2026, dni wolne od pracy 2026, jak maksymalnie wykorzystać swój urlop w 2026 roku – wybierz odpowiednie daty / Shutterstock

Rok 2026 to idealny czas na długie weekendy - sprytne planowanie urlopu pozwoli Ci zyskać nawet 23 dni wolnego przy minimalnym wykorzystaniu dni urlopowych.

Warto wykorzystać święta takie jak Nowy Rok, Wielkanoc, majówka czy Boże Ciało, by przedłużyć przerwy od pracy nawet do 9-16 dni.

Dodatkowe dni wolne przysługują za święta wypadające w sobotę, np. 15 sierpnia i 26 grudnia - to szansa na jeszcze dłuższy odpoczynek.

Chcesz dowiedzieć się, jak zaplanować urlop krok po kroku, by cieszyć się maksymalnym relaksem w 2026? Sprawdź cały artykuł!

Kalendarz 2026 sprzyja urlopowiczom

2026 rok to prawdziwy raj dla miłośników długich weekendów. Sprytnie planując urlop, można zyskać nawet ponad trzy tygodnie wolnego, wykorzystując zaledwie połowę przysługującego urlopu wypoczynkowego. Kiedy najlepiej wziąć wolne? Jak połączyć dni świąteczne, by odpocząć jak najdłużej? Odpowiadamy na wszystkie najważniejsze pytania!

Styczeń 2026: Nowy Rok i Trzech Króli - 6 dni wolnego za 2 dni urlopu

Początek roku to pierwsza szansa na dłuższy odpoczynek. Nowy Rok wypada w czwartek, a Święto Trzech Króli - we wtorek. Wystarczy wziąć wolne w piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia, by cieszyć się sześciodniową przerwą od pracy (1-6 stycznia). To idealny czas na zimowy wypad w góry lub rodzinny relaks po świątecznym zamieszaniu.

Kwiecień 2026: Wielkanoc z rekordowo długą przerwą

Wielkanoc przypada 5 i 6 kwietnia (niedziela i poniedziałek). Jeśli zaplanujesz urlop od wtorku do piątku (7-10 kwietnia), możesz cieszyć się aż dziewięcioma dniami wolnego (4-12 kwietnia), wykorzystując tylko cztery dni urlopu. To doskonała okazja, by odwiedzić rodzinę lub wybrać się na wiosenny city break.

Majówka 2026: Tradycja długiego weekendu

Majówka w 2026 roku zapowiada się wyjątkowo dobrze: 1 maja (Święto Pracy) wypada w piątek, a 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) w niedzielę. Jeśli weźmiesz wolne od wtorku 27 kwietnia do czwartku 30 kwietnia, zyskasz aż 9 dni wolnego (25 kwietnia - 3 maja). Tak długi odpoczynek to wymarzony czas na majowy urlop nad morzem czy w górach.

Czerwiec 2026: Boże Ciało - dwa sposoby na długi weekend

Boże Ciało przypada w czwartek 4 czerwca. Możesz wziąć wolne tylko w piątek 5 czerwca i wydłużyć weekend do czterech dni (4-7 czerwca). Jeśli jednak masz więcej urlopu, zaplanuj wolne od poniedziałku 1 czerwca do środy 3 czerwca oraz w piątek 5 czerwca. W ten sposób zyskasz aż 9 dni wolnego (30 maja - 7 czerwca).

Sierpień 2026: Święto w sobotę? Odbierz dodatkowy dzień wolny!

W 2026 roku Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego wypadają 15 sierpnia - w sobotę. Za święto przypadające w sobotę przysługuje dodatkowy dzień wolny, najczęściej wyznaczany przez pracodawcę na poniedziałek 17 sierpnia. Jeśli zaplanujesz urlop od wtorku 18 sierpnia do piątku 21 sierpnia, możesz mieć aż 9 dni wolnego (15-23 sierpnia), wykorzystując tylko cztery dni urlopu.

Listopad 2026: Święto Niepodległości i długie weekendy

Listopad daje kilka możliwości na dłuższy odpoczynek. 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) przypada w środę. Weź urlop w poniedziałek i wtorek (9-10 listopada) lub w czwartek i piątek (12-13 listopada), by zyskać pięciodniową przerwę. Największą korzyść przyniesie wzięcie wolnego od 9 do 13 listopada - wtedy odpoczniesz aż 9 dni (7-15 listopada).

Grudzień 2026: Świąteczno-noworoczna przerwa na rekordową skalę

Wigilia przypada w czwartek, Boże Narodzenie w piątek, a drugi dzień świąt w sobotę (za który przysługuje dodatkowy dzień wolny). Jeśli weźmiesz wolne 21-23 grudnia oraz odbierzesz dodatkowy dzień za 26 grudnia, możesz mieć aż 10 dni wolnego (19-28 grudnia). Przedłużając urlop o kolejne dni (28-31 grudnia), zyskasz nawet 16 dni wolnego (19.12-3.01). Marzysz o prawdziwie długich zimowych wakacjach? Dodaj urlop na początku stycznia 2027 i... odpoczywaj przez 23 dni!

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę - jakie masz prawa?

Kalendarz 2026 – ile dni wolnych, ile pracy? / Shutterstock

Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę (w 2026 roku: 15 sierpnia i 26 grudnia). Pracodawca musi wyznaczyć ten dzień w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli nie możesz go odebrać z powodu zwolnienia lekarskiego - niestety przepada. Gdy jednak w tym czasie masz urlop wypoczynkowy, dzień wraca do puli i możesz go wykorzystać później.

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje w 2026 roku?

W 2026 roku osoby zatrudnione na umowę o pracę mają prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od stażu pracy. Odpowiednie rozplanowanie urlopu pozwala maksymalnie wydłużyć czas wolny - szczególnie, gdy z wyprzedzeniem połączysz dni urlopowe ze świętami i weekendami.

Ferie zimowe 2026: Jak połączyć urlop z przerwą w nauce dzieci?

Dni wolne warto zgrać z feriami zimowymi dzieci. W różnych województwach ferie przypadają w styczniu i lutym:

19 stycznia - 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 - 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego - 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

To świetna okazja, by zaplanować rodzinny wyjazd!

Wymiar czasu pracy w 2026 roku

Osoby zatrudnione na pełen etat będą pracować w 2026 roku 251 dni, co daje 2008 godzin. Najwięcej godzin do przepracowania przypada w lipcu (184), najmniej w styczniu, lutym, maju, sierpniu, listopadzie i grudniu (po 160).

Kalendarz świąt 2026 - lista dni ustawowo wolnych od pracy

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok

6 stycznia (wtorek) - Święto Trzech Króli

5 kwietnia (niedziela) - Niedziela Wielkanocna

6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) - Święto Pracy

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) - Zielone Świątki

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) - Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) - Wigilia

25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie

26 grudnia (sobota) - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Planuj z głową i korzystaj z okazji!

2026 rok daje wyjątkowe możliwości na długie weekendy i rekordowo długie przerwy od pracy. Warto już teraz zaplanować urlop, by zgłosić go pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu unikniesz rozczarowań i zapewnisz sobie wymarzony odpoczynek - bez stresu i pośpiechu.