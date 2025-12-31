Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. Alert rozesłano do części mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. O spodziewanej trudnej pogodzie donosi również IMGW.

Intensywne opady, silny wiatr. Są ostrzeżenia dla części mieszkańców Polski (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Uwaga! Dziś (31.12) zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" - alert o takiej treści rozesłało w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Otrzymały je osoby przebywające w części:

województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty: braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński i ostródzki);

województwa mazowieckiego (powiaty: mławski i żuromiński).

Przy okazji przypomniano, by usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, czy zapewnić schronienie swoim zwierzętom.

Mapa pogodowa IMGW - część kraju na czerwono

Ostrzeżenie pogodowe wydało również IMGW.

Na terenie powiatów: elbląskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, nidzickiego, działdowskiego (woj. warmińskiego mazurskie), mławskiego i żuromińskiego (woj. mazowieckie) obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Na Warmii i Mazurach obowiązuje on do godz. 20:00, a na Mazowszu do 21:00.

W północno-wschodniej części Polski może pojawić się silny mróz, a w zachodniej części kraju marznące opady.