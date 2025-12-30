W miejscowości Rzyki w stacji narciarskiej Czarny Groń (Małopolskie) doszło do zatrzymania wyciągu krzesełkowego. Blisko 80 osób zostało uwięzionych na wyciągu, podczas gdy wokół szalała śnieżyca.
Na miejsce została skierowana straż pożarna oraz grupa ratownicza z technikami alpinistycznymi w razie, gdyby konieczna była ewakuacja. Uruchomić wyciąg próbowały też służby techniczne ze stacji narciarskiej.
Obecnie wyciąg już ruszył. Nikomu nic się nie stało. Przyczyną całego zdarzenia była najprawdopodobniej usterka techniczna.
Z informacji przekazanych przez słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM wynika, że wyciąg był unieruchomiony przez ponad godzinę. Ludzie zostali uwięzieni na mrozie i śnieżycy.
Rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły poinformował, że na miejsce wysłano blisko 20 pojazdów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy wysokościowe z Krakowa i Limanowej. Po około 50 minutach kolejka została uruchomiona w trybie awaryjnym i narciarze mogli bezpiecznie opuścić wyciąg.
