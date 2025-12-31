Jedna osoba została ranna w karambolu, do którego doszło na dolnośląskim fragmencie autostrady A4. Na wysokości węzła Udanin zderzyło się osiem pojazdów. Droga w kierunku Zgorzelca jest zablokowana.

Karambol na A4. Droga w stronę niemieckiej granicy zablokowana (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na dolnośląskim odcinku autostrady A4, na wysokości węzła Udanin, doszło do karambolu z udziałem ośmiu pojazdów, w którym jedna osoba została lekko ranna.

Droga w kierunku Zgorzelca jest całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy przez okoliczne miejscowości.

Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Jak ustalił reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, poszkodowana osoba ma powierzchowne rany.

Po dojeździe na miejsce ratownicy stwierdzili, że jest ona przytomna i może samodzielnie chodzić.

Na wysokości węzła Udanin, na trasie w kierunku Zgorzelca zderzyło się sześć samochodów osobowych, jedna ciężarówka i bus. Trasa jest zablokowana.

Policja wyznaczyła objazdy przez węzeł Udanin, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice i dalej do węzła Budziszów.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejscu pracuje dziewięć strażackich zastępów.